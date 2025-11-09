Fußball, TSV Weilimdorf Nächster Teil der Weilimdorfer Frustwochen
Wegen einer erneuten Unachtsamkeit verliert der Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf gegen den SSV Ehingen-Süd und wird der Plan des Trainers über den Haufen geworfen.
Der Plan ist geplatzt und das bereits im ersten von vier Spielen. Vor der Samstags-Heimpartie gegen den SSV Ehingen-Süd standen für den Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf bis zur Winterpause noch vier Begegnungen an. „Keines davon zu verlieren, war mein Plan“, sagt der TSV-Coach Oliver Stierle. Doch kaum aufgestellt, muss er sich nach der aktuellen 0:1-Niederlage eine neuen Marschroute überlegen. Für den Aufsteiger war es bereits die fünfte Pleite hintereinander.