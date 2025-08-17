Fußball: TSV Weilimdorf Siegpremiere und ein Blitztransfer aus Portugal
Der Stuttgarter Neu-Verbandsligist gewinnt das Aufsteigerduell in Rottenburg mit 4:1. Mit dabei ist ein überraschender kurzfristiger Neuzugang.
Im gleich nächsten historischen Moment für seinen Verein mochte sich der Trainer eine kleine Schelte nicht verkneifen. Schöne Grüße an alle Nörgler und Mahner: „Das war mir zuletzt alles etwas zu negativ“, sagte Manuel Fischer im Rückblick rund um das Saisonauftakt-2:5 der Seinen vom Wochenende zuvor. Inzwischen, kein Zweifel, haben die Fußballer des TSV Weilimdorf die „richtigen“ Antworten gegeben. Mittwoch: zum überhaupt ersten Mal der Einzug ins Achtelfinale des WFV-Pokals. Und nun, nur drei Tage später? Ein 4:1 im Verbandsliga-Neulingsduell beim FC Rottenburg – und damit der überhaupt erste Sieg der Nord-Stuttgarter in der höchsten württembergischen Spielklasse.