Fußball: TSV Weilimdorf Trainer-Bonbon fürs erneut siegreiche Aufsteiger-Team

1
Samir Genc (links) eröffnete den Torreigen – und war schließlich überhaupt Bester in einer guten Weilimdorfer Mannschaft. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der Stuttgarter Verbandsligist setzt sein Formhoch auch in Waiblingen fort. Nach dem 3:2, dem dritten Dreier in Serie, schlägt der Coach Stierle flottere Töne an.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Das Bonbon gab es nach Spielende vom Trainer: drei Tage trainingsfrei. Alle Mann ab in eine Verschnaufpause. Diese hatten die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf sich wahrlich verdient. Denn das Formhoch des Aufsteigers hält an. Das 3:2 am Donnerstagabend im Duell der Klassenneulinge beim FSV Waiblingen war der dritte Sieg in Serie, womit die Nord-Stuttgarter zumindest bis zum Wochenende auf den sechsten Tabellenrang springen. Ein Zwischenergebnis, nach dem man dann schon einmal flottere Töne anschlagen kann.

 

„Die Platzierung ist mir momentan eigentlich egal“, sagt der Coach Oliver Stierle. Wichtiger ist ihm die Auftrittsweise der Seinen. Und mit Blick auf jene gibt er sich überzeugt: „Machen wir so weiter wie zuletzt, dann können wir die Liga rocken.“ Sprich: sich womöglich dauerhaft von der Abstiegszone fern halten. Am primären Ziel Klassenverbleib hat sich freilich nichts geändert, auch im Wissen, dass im weiteren Verlauf der Hinrunde noch eine Reihe dicker Brocken als Gegner kommt. Beispiel gleich am nächsten Spieltag mit dem Derby gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen (11. Oktober, 15.30 Uhr). Beispiel auch danach gegen die derzeitigen Top drei des Klassements: Holzhausen, Berg und Reutlingen.

