Fußball: TSV Weilimdorf Trainer-Bonbon fürs erneut siegreiche Aufsteiger-Team
Der Stuttgarter Verbandsligist setzt sein Formhoch auch in Waiblingen fort. Nach dem 3:2, dem dritten Dreier in Serie, schlägt der Coach Stierle flottere Töne an.
Das Bonbon gab es nach Spielende vom Trainer: drei Tage trainingsfrei. Alle Mann ab in eine Verschnaufpause. Diese hatten die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf sich wahrlich verdient. Denn das Formhoch des Aufsteigers hält an. Das 3:2 am Donnerstagabend im Duell der Klassenneulinge beim FSV Waiblingen war der dritte Sieg in Serie, womit die Nord-Stuttgarter zumindest bis zum Wochenende auf den sechsten Tabellenrang springen. Ein Zwischenergebnis, nach dem man dann schon einmal flottere Töne anschlagen kann.