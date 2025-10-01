Frisch verlegter Rasen, Flutlicht und eine breite Brust: Die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf gehen bestens gelaunt in das „Highlightspiel“ an diesem Donnerstagabend, 19.30 Uhr, beim Mitaufsteiger FSV Waiblingen. „Wir freuen uns auf einen tollen Fight“, sagt der Trainer Oliver Stierle. Nach zuletzt zwei Siegen, bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (1:0) und gegen den VfB Friedrichshafen (5:1), fahre das Team mit einer „gewissen Euphorie nach Waiblingen“. Zudem rechnet Stierle mit einem Schub durch seine fixe Beförderung zum Chefcoach, nachdem er vier Wochen auf Bewährung gearbeitet hatte.

Den erlangten Schwung will der Tabellenachte auch in das Aufsteigerduell mitnehmen. Doch Vorsicht. „Ich finde, dass die Tabelle da ein bisschen lügt. Ich schätze Waiblingen deutlich besser ein, als sie gerade dastehen“, sagt Stierle. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge belegt die Mannschaft um den Ex-Calcio-Kicker Daniele Cardinale nur den 13. Platz. „Sie sind sehr zweikampfstark und kompakt“, weiß Stierle. Wenn sein Team wie in den vergangenen Wochen eine geschlossene Leistung zeige, könne es freilich jeden schlagen – auch den mit einigen höherklassig erfahrenen Spielern bestückten aktuellen Kontrahenten. An diesem Mittwoch erst verkündeten die Waiblinger die Verpflichtung von Aron Viventi. Der ehemalige Kickers-Spieler lief für die TSG Hoffenheim II, den SSV Ulm 1846, die TSG Balingen und den 1. Göppinger SV bereits in der Regionalliga auf. Zuletzt war der Mittelfeldspieler vereinslos.

Vor dem Duell muss Stierle noch ein Personalpuzzle lösen. Erneut ausfallen wird Enis Küley. Der Spielmacher hatte sich nach seinen Oberschenkelproblemen vor dem Friedrichshafen-Spiel fit gemeldet, dann aber in der ersten Hälfte erneut ein Ziehen verspürt. „Ich habe ihn dann zur Pause ausgewechselt und habe ihn für diese Woche komplett rausgenommen“, berichtet der Coach.

Die Abwesenheit von Küley hatte in den vorherigen Spielen Angelo Goncalo Ferreira Kakou in die Startaufstellung gespült. Am vergangenen Wochenende fehlte der Portugiese jedoch im Aufgebot. Stierles Erklärung: „Wir haben einen großen Konkurrenzkampf im Kader. Seine Trainingsleistungen waren nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, deshalb hatten wir uns entschieden, ihn zu streichen.“ Zumindest für ein Spiel.

Simone oder Barisic: Torhüterfrage offen

Auch im Tor bahnt sich ein interner Konkurrenzkampf an. Sunny Simone ist nach seiner roten Karte gegen Oberensingen vor zwei Wochen wieder spielberechtigt. „Matej Barisic hat in den drei Partien sehr gut gespielt. Die Torhüterposition ist völlig offen. Auch da entscheiden wir nach dem Abschlusstraining“, sagt Stierle.

Die Einheit an diesem Mittwochabend soll auch Aufschluss darüber geben, ob der Kapitän Bastian Joas wieder einsatzfähig ist. Eine MRT-Untersuchung hat immerhin schon einmal für Erleichterung gesorgt: nichts Gravierendes, ein langfristiger Ausfall muss nicht mehr befürchtet werden. Nur ein Bluterguss im Knie, der Probleme bereitet. Am Montag konnte Joas bereits wieder mit der Mannschaft trainieren. Sein Einsatz ist jedoch noch offen. Sicher ist dagegen, dass Riccardo Scarcelli nach grippalem Infekt wieder in den Kader zurückkehrt.