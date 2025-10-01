Frisch verlegter Rasen, Flutlicht und eine breite Brust: Die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf gehen bestens gelaunt in das „Highlightspiel“ an diesem Donnerstagabend, 19.30 Uhr, beim Mitaufsteiger FSV Waiblingen. „Wir freuen uns auf einen tollen Fight“, sagt der Trainer Oliver Stierle. Nach zuletzt zwei Siegen, bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (1:0) und gegen den VfB Friedrichshafen (5:1), fahre das Team mit einer „gewissen Euphorie nach Waiblingen“. Zudem rechnet Stierle mit einem Schub durch seine fixe Beförderung zum Chefcoach, nachdem er vier Wochen auf Bewährung gearbeitet hatte.