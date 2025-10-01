 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Trainer Stierle heizt den Konkurrenzkampf an

Fußball: TSV Weilimdorf Trainer Stierle heizt den Konkurrenzkampf an

Fußball: TSV Weilimdorf: Trainer Stierle heizt den Konkurrenzkampf an
1
Angelo Goncalo Ferreira Kakou wurde zuletzt nach schwachen Trainingsleistungen aus dem Weilimdorfer Kader gestrichen. Foto: Günter Bergmann

Vor dem Verbandsliga-Aufsteigerduell am Donnerstag in Waiblingen muss der Coach ein Personalpuzzle lösen. Derweil legt der Gegner kurzfristig mit einem Ex-Regionalliga-Kicker nach.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Frisch verlegter Rasen, Flutlicht und eine breite Brust: Die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf gehen bestens gelaunt in das „Highlightspiel“ an diesem Donnerstagabend, 19.30 Uhr, beim Mitaufsteiger FSV Waiblingen. „Wir freuen uns auf einen tollen Fight“, sagt der Trainer Oliver Stierle. Nach zuletzt zwei Siegen, bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (1:0) und gegen den VfB Friedrichshafen (5:1), fahre das Team mit einer „gewissen Euphorie nach Waiblingen“. Zudem rechnet Stierle mit einem Schub durch seine fixe Beförderung zum Chefcoach, nachdem er vier Wochen auf Bewährung gearbeitet hatte.

 

Den erlangten Schwung will der Tabellenachte auch in das Aufsteigerduell mitnehmen. Doch Vorsicht. „Ich finde, dass die Tabelle da ein bisschen lügt. Ich schätze Waiblingen deutlich besser ein, als sie gerade dastehen“, sagt Stierle. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge belegt die Mannschaft um den Ex-Calcio-Kicker Daniele Cardinale nur den 13. Platz. „Sie sind sehr zweikampfstark und kompakt“, weiß Stierle. Wenn sein Team wie in den vergangenen Wochen eine geschlossene Leistung zeige, könne es freilich jeden schlagen – auch den mit einigen höherklassig erfahrenen Spielern bestückten aktuellen Kontrahenten. An diesem Mittwoch erst verkündeten die Waiblinger die Verpflichtung von Aron Viventi. Der ehemalige Kickers-Spieler lief für die TSG Hoffenheim II, den SSV Ulm 1846, die TSG Balingen und den 1. Göppinger SV bereits in der Regionalliga auf. Zuletzt war der Mittelfeldspieler vereinslos.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Verbandsliga: TSV Weilimdorf: Auf das Ja-Wort folgen wurfgewaltige Argumente

Fußball-Verbandsliga TSV Weilimdorf: Auf das Ja-Wort folgen wurfgewaltige Argumente

Der Fußball-Verbandsligist gewinnt sein Heimspiel gegen den Mitaufsteiger VfB Friedrichshafen verdient. Zuvor wurde die Trainerfrage nun endgültig geklärt.

Vor dem Duell muss Stierle noch ein Personalpuzzle lösen. Erneut ausfallen wird Enis Küley. Der Spielmacher hatte sich nach seinen Oberschenkelproblemen vor dem Friedrichshafen-Spiel fit gemeldet, dann aber in der ersten Hälfte erneut ein Ziehen verspürt. „Ich habe ihn dann zur Pause ausgewechselt und habe ihn für diese Woche komplett rausgenommen“, berichtet der Coach.

Die Abwesenheit von Küley hatte in den vorherigen Spielen Angelo Goncalo Ferreira Kakou in die Startaufstellung gespült. Am vergangenen Wochenende fehlte der Portugiese jedoch im Aufgebot. Stierles Erklärung: „Wir haben einen großen Konkurrenzkampf im Kader. Seine Trainingsleistungen waren nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, deshalb hatten wir uns entschieden, ihn zu streichen.“ Zumindest für ein Spiel.

Simone oder Barisic: Torhüterfrage offen

Auch im Tor bahnt sich ein interner Konkurrenzkampf an. Sunny Simone ist nach seiner roten Karte gegen Oberensingen vor zwei Wochen wieder spielberechtigt. „Matej Barisic hat in den drei Partien sehr gut gespielt. Die Torhüterposition ist völlig offen. Auch da entscheiden wir nach dem Abschlusstraining“, sagt Stierle.

Die Einheit an diesem Mittwochabend soll auch Aufschluss darüber geben, ob der Kapitän Bastian Joas wieder einsatzfähig ist. Eine MRT-Untersuchung hat immerhin schon einmal für Erleichterung gesorgt: nichts Gravierendes, ein langfristiger Ausfall muss nicht mehr befürchtet werden. Nur ein Bluterguss im Knie, der Probleme bereitet. Am Montag konnte Joas bereits wieder mit der Mannschaft trainieren. Sein Einsatz ist jedoch noch offen. Sicher ist dagegen, dass Riccardo Scarcelli nach grippalem Infekt wieder in den Kader zurückkehrt.

Weitere Themen

Tourenwagen-Serie: Rennfahrer Renz feiert Meistertitel

Tourenwagen-Serie Rennfahrer Renz feiert Meistertitel

Nach zwei Jahren notgedrungener Pause gelingt dem Degerlocher Robin Renz vollends das tolle Comeback. Hinzu kommt eine besondere Belohnung.
Von Franz Stettmer
Volleyball: TSV Georgii Allianz: Schockunfall überschattet Einstand des neuen Trainers

Volleyball: TSV Georgii Allianz Schockunfall überschattet Einstand des neuen Trainers

Vaihinger Drittligist geht zum siebten Mal in Folge mit neuem Coach in die Saison. Reicht es endlich zur Konstanz? Und: Wie hielte es man diesmal mit der Dauerfrage aller Fragen?
Von Franz Stettmer
Bergläufer Johannes Löw: Glücklich nach überstandener WM-Tortur

Bergläufer Johannes Löw Glücklich nach überstandener WM-Tortur

Der Möhringer Extremläufer Johannes Löw hat sich seinen Traum vom Auftritt im Nationaltrikot erfüllt. Nun hat er bereits weitere Pläne.
Von Norbert Laske
Fußball: Landesliga, Staffel 2: „Das waren keine Spiele, das war eine Blamage“

Fußball: Landesliga, Staffel 2 „Das waren keine Spiele, das war eine Blamage“

Mittwochswort Ivan Matanovic, der Kapitän des TSV Bernhausen, spricht über die plötzliche Krise beim vermeintlichen Favoriten.
Von Dominik Grill
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die Spitzenteams verlieren erstmals in dieser Saison

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Die Spitzenteams verlieren erstmals in dieser Saison

Während KF Kosova Bernhausen und ABV Stuttgart patzen, verpasst die Spvgg Stetten den Sprung an die Spitze. Bei vielen Kreisliga-Teams schlägt die Verletzungswelle zu.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: 5. Spieltag: Musberger Zauberstab, Saures für den Ex-Verein und drei glänzende Torhüter

Fußball-Bezirksliga: 5. Spieltag Musberger Zauberstab, Saures für den Ex-Verein und drei glänzende Torhüter

Das Überraschungsteam TSV Musberg siegt auch im Filder-Derby. Derweil verblüfft in Echterdingen ein 18-Jähriger und retten neun Croatia-Kicker einen Punkt.
Von Franz Stettmer
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Schichtarbeiter mit Traumtor und zwei gestürzte Favoriten

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Schichtarbeiter mit Traumtor und zwei gestürzte Favoriten

Nach einem engen Spiel bleibt Türkspor Stuttgart als einziges Team ohne Punktverlust. In Mühlhausen trifft ein Spieler vierfach und ein Aufsteiger schockt OFK Beograd spät.
Von Dominik Grill
Fußball: Landesliga: Es läuft nicht – TSV Plattenhardt mit nächster Pleite

Fußball: Landesliga Es läuft nicht – TSV Plattenhardt mit nächster Pleite

Der Aufsteiger TSV Plattenhardt hält gegen den FV Neuhausen gut mit, bis ein Handelfmeter das Team aus dem Konzept bringt.
Von Torsten Streib
Fußball: Landesliga: Zwei Eigentore, zwei Verletzte: „Was schief laufen kann, läuft schief.“

Fußball: Landesliga Zwei Eigentore, zwei Verletzte: „Was schief laufen kann, läuft schief.“

Der TV Echterdingen verliert nach einem kuriosen Spielverlauf gegen den Spitzenreiter TSV Köngen mit 2:3 – insgesamt gab es auch noch drei Platzverweise.
Von Torsten Streib
Fußball: Landesliga: Krise spitzt sich zu – Bernhausen verliert erneut

Fußball: Landesliga Krise spitzt sich zu – Bernhausen verliert erneut

Vor der Partie gegen den VfL Sindelfingen rotiert der Trainer kräftig durch, am Ende setzt es aber die nächste Pleite. Die Erkenntnisse aus dem Spiel sind dabei nicht nur negativ.
Von Dominik Grill
Weitere Artikel zu Verbandsliga
 