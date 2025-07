Fußball: TSV Weilimdorf: Vom Chaotenhaufen zum Meister

Meisterserie, Teil sieben. Der TSV Weilimdorf legte in der vergangenen Saison eine zuvor ungekannte Reife an den Tag, profitierte aber auch vom Rückrunden-Einbruch der Konkurrenz.

Wo geht die Reise dieser Truppe noch hin? Die Mannschaft des TSV Weilimdorf hat seit der Übernahme durch Trainer Manuel Fischer vor zwei Jahren eine kometenhafte Entwicklung genommen und sich kürzlich zum Meister der zweiten Fußball-Landesliga-Staffel gekürt. Einst eilte ihr der Ruf eines charakterlich schwierigen Teams voraus, das sich nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga 2016 in der Landesliga regelmäßig nur knapp über Wasser halten konnte. Jetzt also der historische Triumph – erstmals in ihrer Geschichte treten die Weilimdorfer in der kommenden Saison in der Verbandsliga an.