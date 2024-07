TSV Heimerdingen mit drei Toren in der Nachspielzeit

Der Verbandsligist schlägt im Vorbereitungsturnier des TSV Flacht erst den SV Gebersheim und dann den SV Leonberg/Eltingen – mit drei Toren in der Nachspielzeit.

Jürgen Kemmner 25.07.2024 - 14:16 Uhr

Der TSV Heimerdingen ist das Team der letzten Minuten: Der Fußball-Verbandsligist siegte in der ersten Runde des Verbandspokals über die SG Gundelsheim mit einem Tor von Christian Stagel Alberto kurz vor Ende der Verlängerung 3:2, beim Eugen-Essig-Turnier des TSV Flacht schlug der TSV am Mittwoch den Kreisligisten SV Gebersheim 1:0 und den Bezirksligisten SV Leonberg/Eltingen 4:3 – jeweils mit Treffern in der Nachspielzeit.