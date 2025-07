Fußball: TV 89 Zuffenhausen: 193 Mannschaften auf der Schlotwiese zu Gast

Der TV 89 Zuffenhausen hat am Wochenende das größte Jugendturnier im Bezirk Stuttgart/Böblingen veranstaltet.

Zwei Tage Jugendfußball pur: Der TV 89 Zuffenhausen hat am vergangenen Wochenende mit dem 5. Aldente-Cup das größte Turnier im Bezirk Stuttgart/Böblingen ausgerichtet, wie TV-Jugendleiter Christian Bauer betont. 193 Mannschaften traten am Ende auf dem Vereinsgelände an der Lange Allee und auf der benachbarten Bezirkssportsportanlage gegen den Ball. „Das war nur mit einem tollen, engagierten Team zu stemmen, das viele Stunden seiner Zeit geopfert hat“, lobt Bauer seine Mitstreiter. 17 Personen übernahmen die Organisation, und rund 150 vereinsinterne Helferinnen und Helfer waren schließlich vor Ort, um für einen möglichst reibungslosen Ablauf zu sorgen. Selbst das mögliche Verkehrs- und Parkchaos auf der Schlotwiese konnte vermieden werden – Dank der Firma Porsche, die ihr Parkhaus zur Verfügung gestellt hat.