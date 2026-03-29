Der Echterdinger Landesligist muss beim 1:1 in Böblingen spät den Ausgleich hinnehmen. Damit endet die Siegesserie des Trainers Heisig.

Gefehlt haben nur Sekunden. Ein Wimpernschlag, und die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen hätten ihren tollen Rückrunden-Lauf fortgesetzt. Sieg Nummer vier im vierten Spiel unter dem Trainer Daniel Heisig? Es hat an diesem Sonntag bereits danach ausgesehen – und ist am Ende doch noch anders gekommen. In der Auswärtspartie bei der SV Böblingen kassierten die Gelb-Schwarzen in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:1-Ausgleich.

So blieb ein zwiegespaltenes Fazit. „Die Mannschaft hat vor allem gegen den Ball erneut sehr gut gespielt. Und auch von den Chancen her mussten wir die drei Punkte einfach mitnehmen“, sagt Heisig. Dass eben dies aber nicht geschah, lässt bei ihm „die Enttäuschung überwiegen“. Daran änderte auch ein „Traumtor“ zur zwischenzeitlichen Führung nichts. Caglar Celiktas beendete seine Trefferflaute mit einem Volleyschuss von der Strafraumgrenze in den Dreiangel (70.). Rums und drin. Für den in der Hinrunde vom Verletzungspech geplagten Routinier, kaum zu glauben, sein erst erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison.

Damit war der nächste Dreier zum Greifen nah – bis der lange recht harmlose Gegner in den Schlussminuten plötzlich aufdrehte. Glück hatten die Echterdinger dann schon bei einem Pfostentreffer. Das für sie bittere Ende folgte mit einer Böblinger Freistoßflanke, die der eingewechselte Oliab Calemba mit dem Kopf in die Maschen wuchtete. Demgegenüber standen in der Bilanz, was Heisig hadern lässt, zuvor vergebene Topmöglichkeiten der Gäste von Celiktas und Flon Ajvazi.

Weiter geht es für das Filderteam bereits am Donnerstagabend (19.30 Uhr), dann mit einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz.

Echterdinger „Spieler des Spiels“

Caglar Celiktas (Nominierungen: 1). Er oder Steffen Schmidt? Diesmal eine schwierige Entscheidung. Beide arbeiteten viel, beide Routiniers zeigten, wie wichtig sie für die Echterdinger Mannschaft nach wie vor sind. Das Quäntchen, das an dieser Stelle den Ausschlag gibt: Celiktas traf sehenswert zur Führung seiner Elf.

SV Böblingen: Zivny – Arellano Torres (82. Salihi), Hamann, Häßler – Dodoli, Hlebec, Böck (56. Lendl), Cilhüseyin – Widmann, Gkiagkiaev (65. Calemba) – Traub.

TV Echterdingen: Gaspar – Milutinovic, Kuhn, Heinrich – Handanagic, Deutsche (84. Herderich), Schmidt, Pirracchio (90.+1 Babatas) – Oguz (46. Dölker), Ajvazi (84. Shalaj), Celiktas (77. Biemel).