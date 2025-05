Die Seuchensaison in der Fußball-Verbandsliga mit zahlreichen schweren Verletzungen und dem bereits früh feststehen Abstieg neigt sich für den TV Echterdingen dem Ende. Nur noch zwei Begegnungen muss der Tabellenvorletzte absolvieren. An diesem Samstag (15.30 Uhr) steht gegen die Young Boys Reutlingen das vorerst letzte Heimspiel in der höchsten württembergischen Spielklasse an.