Fußball: TV Echterdingen Echterdinger Fehlstart auf dem „üblen Acker“
Der Verbandsliga-Absteiger verliert das Filder-Derby beim FV Neuhausen mit 2:3. Daran ändert auch das Comeback eines Langzeitverletzten nichts
Am Ende zog der Trainer den Hut vor seinem Teamsenior und Kapitän. 90 Minuten lang durchgehalten, beim Comeback alles gegeben – das war nach elfmonatiger Verletzungs- und Rekonvaleszenzzeit allemal eine Erwähnung wert. Allein, genauso gut hätte Valentin Haug seine lobenden Worte an einen der Torpfosten oder die Anzeigetafel richten können, der Effekt wäre wohl der gleiche gewesen. Wirklich angekommen sind sie beim Adressaten Marvin Kuhn jedenfalls nicht. Wie auch? Denn vor allem beschäftigt hat die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen nach dem Abpfiff etwas ganz anderes – nämlich, dass aus dem erhofften positiven Neuanfang an diesem Sonntag nichts geworden ist.