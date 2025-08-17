 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Echterdinger Fehlstart auf dem „üblen Acker“

Fußball: TV Echterdingen Echterdinger Fehlstart auf dem „üblen Acker“

Fußball: TV Echterdingen: Echterdinger Fehlstart auf dem „üblen Acker“
1
Caglar Celiktas (links) und der TV Echterdingen sind mit einer Niederlage in die Landesliga-Saison gestartet. Foto: Günter Bergmann

Der Verbandsliga-Absteiger verliert das Filder-Derby beim FV Neuhausen mit 2:3. Daran ändert auch das Comeback eines Langzeitverletzten nichts

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Am Ende zog der Trainer den Hut vor seinem Teamsenior und Kapitän. 90 Minuten lang durchgehalten, beim Comeback alles gegeben – das war nach elfmonatiger Verletzungs- und Rekonvaleszenzzeit allemal eine Erwähnung wert. Allein, genauso gut hätte Valentin Haug seine lobenden Worte an einen der Torpfosten oder die Anzeigetafel richten können, der Effekt wäre wohl der gleiche gewesen. Wirklich angekommen sind sie beim Adressaten Marvin Kuhn jedenfalls nicht. Wie auch? Denn vor allem beschäftigt hat die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen nach dem Abpfiff etwas ganz anderes – nämlich, dass aus dem erhofften positiven Neuanfang an diesem Sonntag nichts geworden ist.

 

Endstand: 2:3. Nach der vergangenen Frust- und Abstiegssaison sind die Gelb-Schwarzen auch ins neue Spieljahr gleich wieder mit einer Niederlage gestartet. „Ergebnis enttäuschend“, sagt Haug zum Auftritt beim Vorjahresaufsteiger FV Neuhausen. Und die Leistung? So lala. „Mit Ball in Ordnung“, befindet der Coach, „gegen den Ball nicht.“ Besonders im Umschaltspiel offenbarten die Seinen Schwächen. Ihre vermeintlichen spielerischen Vorteile versandeten auf einem Spielfeld, das diese Bezeichnung aus Haugs Sicht nicht verdiente. Sein Kommentar zum Rasen: „Ein übler Acker, auf dem die Bälle nur gekloppt werden können. Fußball spielen ist dort nicht möglich.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga: Alle Mann zurück auf „Los“, nächster Teil

Fußball-Landesliga Alle Mann zurück auf „Los“, nächster Teil

Der TV Echterdingen befindet sich im erneuten Neuaufbau. Nach der vergangenen Seuchensaison lechzen alle nach Besserung. Doch ist der Kader ausreichend aufgestellt?

Freilich, als Ausrede für den verpatzten Auftakt wollte dies auf Echterdinger Seite keiner verwenden. Einmal mehr machte das Goldäcker-Team einem Gegner das Toreschießen viel zu leicht. Gegentreffer eins und zwei waren praktisch eine Kopie voneinander: Flanke Ammar Memic, Kopfball Markus Fickeisen, ohne das ein Gästeakteur entscheidend störte. Beim dritten dann lief Haugs Elf nach einem eigenen Freistoß in einen Konter, den Marcel Mozer aus 20 Metern krachend vollendete. Demgegenüber waren Florian Dölkers Lupfer zum zwischenzeitlichen 1:1 und Giuseppe Pirracchios Dribbling zum Endstand nicht genug.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Auswärts geht nichts? Der Oberliga-Absteiger zeigt mit einem 1:0-Sieg in Hofherrnweiler, dass doch. Ein Spieler ragt dabei heraus – und einer steht als weiterer Neuer im Aufgebot.

Bange muss der Blick nun auf den Spielplan gehen. Neuhausen schien vom Papier die machbare Aufgabe. Als Nächstes stehen drei Partien gegen mutmaßliche Spitzenplatzanwärter an: Bernhausen, Ehningen, Waldstetten. Ob erneut mit Kuhn in der Startformation, wird man sehen. Dass der Routinier aktuell prompt wieder auflief, war auch dem Fehlen der Innenverteidiger-Kollegen Marc Mägerle (Gelb-Rot-Sperre) und Maric Lucov (Urlaub) geschuldet. „Bei 100 Prozent ist er natürlich noch nicht“, weiß Haug. Zusatz „Wie auch?“ auch in diesem Fall. Wie könnte es nach der Langzeitpause anders sein?

Echterdinger „Spieler des Spiels“

Steffen Schmidt (Nominierungen: 1). An ihm lag es nicht. Der Routinier überzeugte im zentralen Mittelfeld als zweikampf- und laufstarker Balleroberer.

FV Neuhausen: Rudnicki – Denzinger (46. Stickel), Schestakow, Arslan, Herzog – Potsolidis, Plattenhardt, Memic (80. Andretti), Mozer (87. Fritz) – Fickeisen (85. Maier), Govorusic (78. Güth).

TV Echterdingen: Gaspar – Heinrich, Milutinovic, Kuhn, Nita (84. Handanagic) – Steffen Schmidt – Dölker, Biemel, Oguz (67. Herderich), Pirracchio (84. Karakus) – Celiktas (67. Kalchschmidt).﻿

Weitere Themen

Fußball-Landesliga: Plattenhardt gelingt der Überraschungssieg in Unterzahl

Fußball-Landesliga Plattenhardt gelingt der Überraschungssieg in Unterzahl

Der Aufsteiger feiert zum Auftakt einen 1:0-Sieg beim MTV Stuttgart. Während der Kapitän vom Platz fliegt, sorgt beim Gastgeber ein Schiedsrichterirrtum für Verwirrung.
Von Dominik Grill
Fußball: TV Echterdingen: Echterdinger Fehlstart auf dem „üblen Acker“

Fußball: TV Echterdingen Echterdinger Fehlstart auf dem „üblen Acker“

Der Verbandsliga-Absteiger verliert das Filder-Derby beim FV Neuhausen mit 2:3. Daran ändert auch das Comeback eines Langzeitverletzten nichts
Von Franz Stettmer
Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Auswärts geht nichts? Der Oberliga-Absteiger zeigt mit einem 1:0-Sieg in Hofherrnweiler, dass doch. Ein Spieler ragt dabei heraus – und einer steht als weiterer Neuer im Aufgebot.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Weilimdorf: Siegpremiere und ein Blitztransfer aus Portugal

Fußball: TSV Weilimdorf Siegpremiere und ein Blitztransfer aus Portugal

Der Stuttgarter Neu-Verbandsligist gewinnt das Aufsteigerduell in Rottenburg mit 4:1. Mit dabei ist ein überraschender kurzfristiger Neuzugang.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Über Arjen Robben und das Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Fußball-Landesliga Über Arjen Robben und das Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Die Partie beim FV Neuhausen bedeutet für den TV Echterdingen auch ein Wiedersehen mit Ugur Yilmaz. Der heutige Trainer spricht auch über seinen Ex-Club.
Von Torsten Streib
Fußball-Landesliga, Staffel 2: Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 16 Teams in der Übersicht

Fußball-Landesliga, Staffel 2 Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 16 Teams in der Übersicht

Die Staffel 2 der Landesliga startet am Wochenende in die neue Saison. Ein Blick auf die Ausgangslage der Mannschaften.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Landesliga vor dem Start: Titelfavoritenfluch und ein Toptransfer

Fußball-Landesliga vor dem Start Titelfavoritenfluch und ein Toptransfer

Vor dem Auftakt an dieem Wochenende führen zwei Teams das Favoriten- Ranking klar an. Und eines verpflichtet einen ehemaligen Bundesliga-Kicker.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Das „Lila Monster“ hat noch nicht fertig

Fußball-Landesliga Das „Lila Monster“ hat noch nicht fertig

Nach zwei tollen Jahren will der TSV Bernhausen den nächsten Entwicklungsschritt machen – mit einem weiteren Aufstieg? Der Trainer glaubt, dass sich im Kader manch einer wundern wird.
Von Franz Stettmer
Fußball-WFV-Pokal: Scarcelli schießt seinen Ex-Verein aus dem Wettbewerb

Fußball-WFV-Pokal Scarcelli schießt seinen Ex-Verein aus dem Wettbewerb

Der TSV Weilimdorf zieht durch das Tor des Tages von Riccardo Scarcelli gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen ins Achtelfinale ein. Derweil beendet Calcio die Partie nur zu neunt.
Von Torsten Streib
WFV-Pokal: TSV Bernhausen: Der Jüngste macht große Fußball-Show

WFV-Pokal: TSV Bernhausen Der Jüngste macht große Fußball-Show

Nach einem furiosen 5:1 gegen die TSG Hofherrnweiler steht der TSV Bernhausen im Pokalachtelfinale. Zwei Spieler ragen heraus – und zwei andere erhalten vom Verband längere Sperren.
Von Franz Stettmer
Weitere Artikel zu TV Echterdingen Landesliga Württemberg Landesliga Staffel 2
 