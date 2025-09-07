Fußball: TV Echterdingen Eine einzige Panne wird zum Verhängnis
Der Landesligist verliert auch in Waldstetten. Mit dem 0:1 gilt weiterhin: null Punkte, vorletzter Tabellenplatz – und wird eine Frage immer dringlicher.
Der Landesligist verliert auch in Waldstetten. Mit dem 0:1 gilt weiterhin: null Punkte, vorletzter Tabellenplatz – und wird eine Frage immer dringlicher.
Hinterher war sich der Trainer Valentin Haug sicher: „Wenn diese eine Szene nicht passiert, wäre unser Matchplan aufgegangen.“ Dann wäre es zwar auch kein glanzvoller Auftritt gewesen, aber immerhin: Dann hätten die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen wohl zumindest mal wieder einen Teilerfolg verbucht. Doch „Hätte, wäre, wenn“ zählt bekanntlich nicht. Tatsächlich war an diesem Sonntag am Ende doch wieder alles wie so oft in den vergangenen Monaten. Null Tore, null Punkte. Mit der 0:1-Auswärtsniederlage beim TSGV Waldstetten hält die gelb-schwarze Krise an. In der Tabelle belegt der mit Saisonziel „oberes Drittel“ gestartete Absteiger weiterhin den vorletzten Platz.