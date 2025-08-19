Fußball: TV Echterdingen II Top-Knipser weg, Trainertrio wieder komplett
Kein Jammern beim Bezirksligisten, dafür sorgen einige Talente und ein neuer Coach für Zuversicht.
Auf die Frage nach dem Saisonziel erhält man bei der Echterdinger Zweitvertretung seit vielen Jahren immer die selbe Antwort: Spieler für die eigene erste Mannschaft entwickeln. Im Vorjahr klappte dies außergewöhnlich gut mit dem Torjäger Dorde Smiljic (29 Tore) und Gyoel Toth. Das Problem: Beide sind nicht dauerhaft in das eigene Landesliga-Team aufgerückt, sondern inzwischen weg – Smiljic zum Verbandsligisten FC Esslingen, Toth studienbedingt wohl nach Baden, wo er beim VfB Eppingen im Gespräch ist. Mission also gescheitert? „Keineswegs“, sagt Martin Kittelberger, einer der drei Echterdinger Trainer. Klar sei es wünschenswert, dass Akteure dem Verein treu bleiben. Andererseits spreche ihre Entwicklung dafür, dass man gute Arbeit geleistet habe.