Fußball: TV Echterdingen Nach 0:5-Heimdebakel: Trainer Haug vor dem Aus?
Statt der erhofften Wende erlebt der Landesligist TV Echterdingen gegen den TSV Ehningen einen schwarzen Tag. Hinzu kommt der womöglich nächste Langzeitverletzte.
Humor ist bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. In der Endphase verzichtete der Stadionsprecher Alfons Kasper auf eine weitere Durchsage des Zwischenergebnisses. Als der Ball abermals im Tornetz lag, beließ er es bei einem knappen: „Den neuen Spielstand entnehmen Sie bitte der Anzeigetafel“ und hatte damit die Lacher auf seiner Seite. Wobei: Wirklich nach Spaßlaune dürfte beim Fußball-Landesligisten TV Echterdingen spätestens seit diesem Sonntag keinem mehr sein. Zu niederschmetternd war das sportliche Geschehen. Das Spiel, in dem der Absteiger nach seinem missratenen Saisonstart den Umschwung hatte einleiten wollen, geriet zum Debakel. Die bittere Wirklichkeit: ein 0:5 gegen den TSV Ehningen – und damit Schockzustand in den Goldäckern. Es wurde ein schwarzer Nachmittag, nach dem sich nun auch die Trainerfrage stellt.