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  6. „Vom Verein viel zu spät offiziell informiert“

Fußball: TV Echterdingen „Vom Verein viel zu spät offiziell informiert“

Fußball: TV Echterdingen: „Vom Verein viel zu spät offiziell informiert“
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Kapitän Marvin Kuhn und der TV Echterdingen sind in 2026 im Aufwind. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Kapitän Marvin Kuhn spricht im Interview über die positive Entwicklung als auch Störgeräusche beim Fußball-Landesligisten TV Echterdingen.

Marvin Kuhn ist seit sechs Spielzeiten beim Fußball-Landesligisten TV Echterdingen. Nach einer ganz schwachen Hinrunde mit Zwischenzeugnis Abstiegsplatz sind die Gelb-Schwarzen 2026 das Team der Stunde. „Die Mannschaft zeigt nun ihre Qualität“, sagt der 36-jährige Kapitän.

 

Herr Kuhn, vor der Winterpause fünf Siege aus 16 Spielen, danach drei aus drei, und das gegen drei Spitzengegner. Auch für Sie unglaublich?

Unglaublich nicht, aber klar, damit war nicht unbedingt zu rechnen. In der Wintervorbereitung hat man aber schon gesehen,dass es in die richtige Richtung geht, das Team die Qualität auch abruft, die in ihr steckt.

Der Aufschwung ist eng verknüpft mit dem neuen Trainer Daniel Heisig. Was macht er anders als seine Vorgänger?

Ich glaube, nach der langen Misere in der Verbands- und Landesliga ist das Selbstvertrauen flöten gegangen und jeder hat an sich gezweifelt. Durch den neuen Trainer wurden die Köpfe gewaschen. Weil viele Daniel und sein Team bereits kannten, war gleich eine Vertrauensbasis vorhanden. Es war keine Eingewöhnungsphase notwendig. Und: ein neuer Mann, da musste sich jeder wieder neu beweisen, und alte Befindlichkeiten als Ausrede gab es nicht mehr.

Wie gelang es, die löchrige Defensive zu stabilisieren?

Es war der richtig Schritt von Daniel, aus Mangel an Außenverteidigern von Vierer- auf Dreierkette umzustellen. Da fühlen wir uns sicherer, sind gut aufeinander abgestimmt, wie die Ergebnisse bestätigen.

Was hat sich auch im Team geändert? Viele Zugänge gab es ja nicht.

Stimmt. Aber wir haben viel geredet, so kam das Selbstvertrauen bei so manchem zurück, der sich bislang nicht wertgeschätzt fühlte. Zudem sind einige Dauerverletzte zurück und der Rückkehrer Michael Deutsche ist auch ein Faktor. Ihn kann man in jeder Situation bedenkenlos anspielen und er bringt die notwendigen Impulse für die Offensive.

Hätte der Verein vielleicht auch früher eine Lösung auf dem Trainerstuhl präsentieren sollen statt des Geeieres um den Interimscoach Predrag Sarajlic?

Sicherlich. Es ist da eine Art Vakuum entstanden. Wir haben lange mit einem Trainer gearbeitet, bei dem wir nicht wussten, bleibt er oder bleibt er nicht. Da stellt sich die Frage, was der einem erzählt, wenn er eh bald weg sein kann. Jedoch war auch bei den Spielern ein Vakuum. In der Hinrunde waren wir keine Einheit, gab es Grüppchen. Nun sind 21 Spieler regelmäßig im Training und es ist ein verschworener Haufen.

Für Daniel Heisig ist wie abgesprochen im Sommer Schluss. Dann kommt Roko Agatic vom TSV Bernhausen.

Ja, das ist ein Thema in der Kabine, aber wir versuchen das als Mannschaftsrat so weit wie möglich weg zu moderieren. Auch darin besteht ein Vakuum, die Mannschaft wurde darüber vom Verein viel zu spät offiziell informiert. Und auch die acht Spieler, die er mitbringt, wovon wir aus der Zeitung vor dem Derby in Bernhausen erfahren haben, sorgten für Ärger in der Kabine. Doch auf dem Platz schütteln wir das ab. Wie gesagt, wir sind mittlerweile eine Einheit und es zählt nur der Klassenverbleib.

Sie sind mittlerweile 36 Jahre alt. Verlängern Sie nochmals?

Nach meinem Kreuzbandriss bin ich wieder voll hergestellt und fühle mich auf dem Platz wohl. Ich könnte mir das vorstellen, weiß aber nicht, wie die Planungen des neuen Trainers sind. Bisher gab es hierzu für viele im Team, speziell auch für mich, noch keine Informationen. Gespräche haben noch keine stattgefunden.

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