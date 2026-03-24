Fußball: TV Echterdingen „Vom Verein viel zu spät offiziell informiert“
Der Kapitän Marvin Kuhn spricht im Interview über die positive Entwicklung als auch Störgeräusche beim Fußball-Landesligisten TV Echterdingen.
Der Kapitän Marvin Kuhn spricht im Interview über die positive Entwicklung als auch Störgeräusche beim Fußball-Landesligisten TV Echterdingen.
Marvin Kuhn ist seit sechs Spielzeiten beim Fußball-Landesligisten TV Echterdingen. Nach einer ganz schwachen Hinrunde mit Zwischenzeugnis Abstiegsplatz sind die Gelb-Schwarzen 2026 das Team der Stunde. „Die Mannschaft zeigt nun ihre Qualität“, sagt der 36-jährige Kapitän.