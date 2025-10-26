Es wäre ja auch zu schön gewesen. Trainerwechsel, einmal Knopfdruck sozusagen, und schwupp, plötzlich wird aus einem Serienverlierer ein konstanter Gewinner. Solche Märchen schreibt der Fußball dann aber halt doch eher selten. Diese Gewissheit hat man nun auch beim Landesligisten TV Echterdingen. So toll vor Wochenfrist die Freude über den 3:1-Derbysieg beim MTV Stuttgart war, so groß ist die aktuelle Ernüchterung. Im zweiten Spiel unter ihrem Interimscoach Predrag Sarajlic wurden die Gelb-Schwarzen an diesem Sonntag sogleich hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Endstand: 0:4. „Ich hatte nicht gedacht, dass wir einen solchen Rückschritt machen können“, sagt Sarajlic nach einem in weiten Teilen missratenen Heimauftritt gegen den bislang punktgleichen Tabellennachbarn GSV Maichingen.