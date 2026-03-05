Es war eine kurze Vorbereitungsphase für den neuen alten Trainer. Noch keine zwei Wochen ist Haris Krak auf den Tennwengert zurück und steht wieder an der Seitenlinie beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen. An diesem Samstag wartet schon die erste Bewährungsprobe in der Liga auf die alte Seilschaft. Um 14.30 Uhr, startet der Tabellenfünfte mit einem Auswärtsspiel bei der vier Punkte schlechteren zehntplatzierten Sport-Union Neckarsulm.

Im Training haben viele gefehlt Die Vorbereitung lief beim TVOe eher unrund. Dass Haris Krak nicht zufrieden ist, liegt aber nicht an den zuletzt zwei Testspielniederlagen – dem 1:2 gegen den Bezirksligisten TSV Nellmersbach und dem 2:3 beim gleichklassigen TV Echterdingen –, sondern an den vielen Ausfällen. Nektarios Tsouloulis schmerzte der Muskel im linken Oberschenkel, Kevin Kloos die Hüfte, und auch Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer, war krank. Am Mittwoch habe er zum ersten Mal fast alle Spieler im Training gehabt, sagt Haris Krak. „Nur Gent Musa hat gefehlt, er hat noch immer Knieprobleme.“

Hinten raus fehlt den Oeffingern die Luft

Wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist derweil Oeffingens Innenverteidiger Justin Bren nach seiner langwierigen Schulterverletzung. „Aber er braucht noch, bis er wieder ins Spiel eingreifen kann“, sagt der Oeffinger Coach. Grundsätzlich sei er mit dem Kader zufrieden, der ein großes Potenzial besitze. „Aber durch Verletzungen und Krankheit haben einige nicht die ganze Vorbereitung mitmachen können. Wir haben gerade nicht so viele wirklich fitte Spieler zur Verfügung, die den Gegner 90 Minuten jagen und pressen können.“ Das habe die Begegnung gegen den TV Echterdingen gezeigt. „Wir haben mit 2:0 geführt, dank eines Eigentors und des Treffers von Kevin Kloos, doch hinten raus ist uns dann merklich die Kraft ausgegangen.“

Adnan Rakic fehlt nach roter Karte im Testspiel

Nicht nur im ersten Punktspiel im neuen Jahr fehlt Adnan Rakic, der vergangenen Samstag im Testspiel gegen den TV Echterdingen die rote Karte wegen einer Tätlichkeit bekommen hat. „Wie lange er gesperrt sein wird, wissen wir noch nicht“, sagt Krak. Seine Mannschaft, angeführt von Kapitän Myrdon Gorica, werde gegen die starken Gastgeber der Sport-Union Neckarsulm sicherlich nicht chancenlos sein, aber es warte eine schwere Aufgabe. „Wir müssen das Maximum aus uns rausholen, und vor allem müssen wir hinten solide spielen. Denn es wird uns bestimmt nicht gelingen, jedes Mal ein Tor mehr zu schießen als der Gegner“, sagt der Oeffinger Trainer.