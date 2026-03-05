Fußball: TV Oeffingen Bewährungsprobe zum Neubeginn
Die Oeffinger Landesliga-Fußballer starten an diesem Samstag, 14.30 Uhr, mit einem Auswärtsspiel bei der Sport-Union Neckarsulm nach der Winterpause in die zweite Saisonphase.
Es war eine kurze Vorbereitungsphase für den neuen alten Trainer. Noch keine zwei Wochen ist Haris Krak auf den Tennwengert zurück und steht wieder an der Seitenlinie beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen. An diesem Samstag wartet schon die erste Bewährungsprobe in der Liga auf die alte Seilschaft. Um 14.30 Uhr, startet der Tabellenfünfte mit einem Auswärtsspiel bei der vier Punkte schlechteren zehntplatzierten Sport-Union Neckarsulm.