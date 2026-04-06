Der Fußball-Landesligist dominiert das Spielgeschehen und verliert dennoch daheim 0:1 gegen die SG Weinstadt. Gegentor aus der Kategorie Pleiten, Pech und Pannen.

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen müssen weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis in diesem Jahr warten. Die Platzherren waren in der Partie gegen die SG Weinstadt am Ostersonntag im Sami-Khedira-Stadion das bessere Team, vergaßen aber Wesentliches, nämlich Tore zu erzielen und verloren mit 0:1 (0:0). „Erst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu“, sagt Trainer Haris Krak nach der bitteren Heimniederlage in Anlehnung an das legendäre Zitat des Ex-Bundesliga-Spielers Jürgen „Kobra“ Wegmann.

TV Oeffingen mit siebter Pleite in Serie

Mit Faton Sylaj und Kujtim Sylaj von der SG Weinstadt und Oeffingens mitspielendem Co-Trainer Maldin Ymeraj standen drei der erfolgreichsten Angreifer der aktuellen Landesliga-Saison auf dem Platz. Ein Torfestival war die Begegnung dennoch nicht, und das lag nicht daran, dass Faton Sylaj, der ehemalige Oeffinger, mit einer Zerrung im linken Oberschenkel schon nach 39 Minuten vom Platz musste. Vielmehr waren es die spielbestimmenden Gastgeber, die weder aussichtsreiche Standards nutzten, noch aus dem Spiel heraus trafen – und stattdessen die siebte Niederlage in Serie hinnehmen mussten.

Er könne der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen, sagt Haris Krak. „Außer, dass sie fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen ist.“ Oeffingens Trainer haderte nicht nur mit der Chancenverwertung, sondern auch mit der Nachspielzeit von vier Minuten. Der 46-Jährige hielt sie für viel zu kurz bemessen. Doch selbst wenn das Spiel noch eine Stunde länger gegangen wäre, den Gastgebern wäre wohl kaum ein Tor gelungen.

Weinstadts Torhüter Weiner hält stark

Die Platzherren waren stets bemüht, die Pechsträhne endlich zu beenden. Doch Maldin Ymeraj, Nektarios Tsouloulis, Mardoche Benjamin Calemba, Veton Ahmeti oder Leonis Memaj stürmten mehr als 90 Minuten lang vergebens. Statt ins Netz trafen die Oeffinger den Pfosten, streiften die Latte oder konnten sich in aussichtsreicher Position nicht gegen SG-Torwart David Weiner durchsetzen. Dafür hielt die Serie der Pleiten, Pech und Pannen an, denn das Siegtor für die SG Weinstadt war ein Ostergeschenk und fiel nach einer unglücklichen Aktion der TVOe-Abwehr.

Oeffingens Schlussmann Kerim Redzepovic hatte mit seinem Abschlag Kapitän und Innenverteidiger Myrdon Gorica getroffen. Von dessen Rücken prallte der Ball in hohem Bogen zurück, über den Keeper hinweg und fiel dem herbeieilenden Kujtim Sylaj vor die Füße, der das Spielgerät nur noch sanft zum 1:0 für die SG Weinstadt über die Linie stupsen musste (70. Minute).

Es war ein mehr als glücklicher Sieg für die Gäste aus dem Remstal, und eine Niederlage, die den Oeffingern besonders weh tut. „Wir haben gut gespielt und uns nicht belohnt. Jetzt ist der Druck da, aber wir müssen die Köpfe oben behalten und weiterarbeiten“, sagt Haris Krak.

TV Oeffingen: Redzepovic – Tsouloulis, Gorica, Hashani, Uckan – Eklou (75. Benz), Ahmeti, Zeneli (75. Al-Dosakee), Memaj – Ymeraj, Calemba.