Fußball: TV Oeffingen Das bessere Team verliert das Spiel
Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen dominiert die Partie beim Tabellenzweiten FV Löchgau und geht dennoch als Verlierer vom Platz – 0:2 (0:1).
Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen dominiert die Partie beim Tabellenzweiten FV Löchgau und geht dennoch als Verlierer vom Platz – 0:2 (0:1).
Beim Fußball zählen allein die Tore, und das Ergebnis spricht klar für den FV Löchgau, der am Sonntag daheim den TV Oeffingen mit 2:0 (1:0) besiegt hat. Für die Landesliga-Tabelle zählen nur die drei Punkte, mit denen der Gastgeber weiterhin den zweiten Platz hinter Spitzenreiter SKV Rutesheim innehat. Für Oeffingens Trainer Haris Krak ist auch der Auftritt des Teams wichtig, und der sei sehr gut gewesen, sagt er. Dennoch hätte der 46-Jährige gern auch etwas Zählbares aus Löchgau mitgenommen, muss sich aber damit trösten, dass der TVOe die bessere Mannschaft gewesen war, ohne sich für die Leistung belohnt zu haben.