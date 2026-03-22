Beim Fußball zählen allein die Tore, und das Ergebnis spricht klar für den FV Löchgau, der am Sonntag daheim den TV Oeffingen mit 2:0 (1:0) besiegt hat. Für die Landesliga-Tabelle zählen nur die drei Punkte, mit denen der Gastgeber weiterhin den zweiten Platz hinter Spitzenreiter SKV Rutesheim innehat. Für Oeffingens Trainer Haris Krak ist auch der Auftritt des Teams wichtig, und der sei sehr gut gewesen, sagt er. Dennoch hätte der 46-Jährige gern auch etwas Zählbares aus Löchgau mitgenommen, muss sich aber damit trösten, dass der TVOe die bessere Mannschaft gewesen war, ohne sich für die Leistung belohnt zu haben.

Vieles gut gemacht, nur das Toreschießen vergessen Zweimal verteilten die Oeffinger Fußballer Geschenke, die von den Löchgauern eiskalt genutzt wurden. „Wir haben zwei Fehler gemacht, und daraus hat der Gegner zwei Tore gemacht“, sagt Haris Krak. Und wenn aufseiten der Oeffinger „gefühlt 15 Chancen“ ungenutzt bleiben, laufe eine Partie eben so wie die in Löchgau. „Es war grundsätzlich ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben sehr viel richtig gemacht. Wir hatten einen guten Matchplan, den die Jungs umgesetzt haben. Ich kann ihnen gar nichts vorwerfen. Wir haben nur eines vergessen: Tore zu schießen. Eigentlich hätte wir 5:2 gewinnen müssen.“

Dritte Niederlage nacheinander erneut selbst verschuldet

Die dritte Niederlage des TV Oeffingen in Folge war selbst verschuldet – wie schon eine Woche zuvor das 1:2 daheim gegen den TSV Heimerdingen. Gleich in der stürmischen Anfangsphase hatten Mardoche Benjamin Calemba und Kevin Ljan, letzterer sogar zwei, hochkarätige Gelegenheiten verstreichen lassen beziehungsweise waren an FV-Schlussmann Leon Dobler gescheitert. „Die Mannschaft war fleißig, aber mit unseren Chancen sind wir kläglich umgegangen. Deshalb müssen wir das Ergebnis schlucken, aber es ist schon bitter“, sagt Haris Krak.

Oeffinger Fehler vor den Gegentoren

Das 1:0 für die Platzherren, erzielt von Komninos Delkos, war die Folge eines Oeffinger Ballverlusts in der 17. Minute, und auch dem 2:0 von Benjamin Hamann fünf Minuten vor dem Ende, ging ein Fehler der Gäste voraus. Zuvor hatte der FV-Torwart auch den möglichen 1:1-Ausgleich vereitelt, den der mitspielende Co-Trainer Maldin Ymeraj auf dem Fuß hatte (78. Minute). „Wir müssen uns damit zufrieden geben, dass wir den Tabellenzweiten klar dominiert haben“, sagt Haris Krak.

TV Oeffingen: Redzepovic – Tsouloulis, Gorica, Hashani, Uckan – Feyhl, Ahmeti, Memaj, Ymeraj – Ljan (73. Zeneli), Calemba (82. Al-Dosakee).