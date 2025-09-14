Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen drehen ihr Heimspiel gegen die TSG Öhringen und gewinnen nach dramatischem Spielverlauf doch noch mit 3:2.
14.09.2025 - 20:05 Uhr
Nach vier Niederlagen in Serie seit Saisonbeginn ist der Knoten beim Fußball-Landesligist TV Oeffingen am fünften Spieltag geplatzt. Aber es war eine schwere Geburt, bis der 3:2-Erfolg (1:1) am Sonntag daheim gegen die TSG Öhringen unter Dach und Fach war. „Dieser Sieg ist sechs Punkte wert“, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer des TVOe, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Siegtor erzielte.