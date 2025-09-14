Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen drehen ihr Heimspiel gegen die TSG Öhringen und gewinnen nach dramatischem Spielverlauf doch noch mit 3:2.

Nach vier Niederlagen in Serie seit Saisonbeginn ist der Knoten beim Fußball-Landesligist TV Oeffingen am fünften Spieltag geplatzt. Aber es war eine schwere Geburt, bis der 3:2-Erfolg (1:1) am Sonntag daheim gegen die TSG Öhringen unter Dach und Fach war. „Dieser Sieg ist sechs Punkte wert“, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer des TVOe, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Siegtor erzielte.

TV Oeffingen behält die Nerven Es war nicht nur ein hart erkämpfter Erfolg über einen starken Gegner auf dem Platz, sondern auch einer für die Moral der Mannschaft. „Ich bin einfach stolz auf die Jungs. Wir haben es diesmal durchgezogen bis zum Ende. Der Sieg ist enorm wichtig für unsere Psyche“, sagte Maldin Ymeraj. Und er folgte einem spannenden Drehbuch.

Bis der 30-jährige ehemalige albanische Fußballprof mit seinem späten Treffer die Oeffinger Negativserie beendete, sahen die Gastgeber lange wieder wie die Verlierer aus. Der Aufsteiger aus dem Hohenlohischen ging früh mit 1:0 in Führung. Torschütze in der 7. Minute war Yannick Jankowski, der auch beim Ausgleich eine entscheidende Rolle spielte, denn er köpfte nach einer Oeffinger Ecke die Kugel an seinem Torwart Len Brutzer vorbei ins Netz. Einen gewichtigen Anteil am 1:1 (12. Minute) hatte allerdings TVOe-Innenverteidiger Justin Bren, der den Eigentorschützen im Luftraum unter Druck gesetzt hatte.

Nach dem späten Ausgleich will der TV Oeffingen mehr

Bis zur 72. Minute sprach vieles für ein Unentschieden im Sami-Khedira-Stadion. Dann brachte Lorik Makolli die Gäste in der 72. Minute erneut in Führung. Doch die Oeffinger stemmten sich mit Macht gegen die drohende nächste Niederlage. Aber Zeit und Chancen verstrichen. Dem fünf Minuten zuvor eingewechselten Nektarios Tsouloulis gelang dann das erlösende 2:2 (87.). Der Punkt war den Platzherren aber noch nicht genug, und Maldin Ymeraj erledigte den Rest mit einem sehenswerten Sololauf, vollendet mit einem Schuss ins lange Eck zum 3:2-Endstand (90.+2).

Nach dem Abpfiff schrien die Oeffinger Fußballer ihre Erleichterung hinaus, und mitten drin stand ein lächelnder Maldin Ymeraj. „Ich habe immer an die Jungs geglaubt. Dieser Sieg hilft uns immens.“

TV Oeffingen: Redzepovic – Bren (59. Vasilios Tsouloulis), Gorica, Uckan, Hashani (82. Ljan) – Rakic, Ahmeti, Kloos (82. Nektarios Tsouloulis), Calemba – Ymeraj (90.+4. Feyhl), Musa.