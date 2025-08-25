 
Die bessere Mannschaft trifft nicht

1
Adnan Rakic (rechts) und der TVOe verlieren auch das zweite Liga-Spiel. Foto: Eva Herschmann

Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen verliert am Sonntag sein erstes Heimspiel der neuen Saison mit 0:2 (0:0) gegen die Sport-Union Neckarsulm.

Von einem Fehlstart spricht in Oeffingen noch niemand. Fakt ist aber: Nach zwei Spieltagen der neuen Saison stehen die Landesliga-Fußballer des TVOe in der Tabelle sieg- und punktlos auf einem Abstiegsrang. Beim 0:2 (0:0) am Sonntag daheim gegen die Sport-Union Neckarsulm war der TVOe, wie schon bei der 3:4-Auftaktpleite vor Wochenfrist bei der SG Schorndorf, die bessere Mannschaft. Ein Treffer aber wollte nicht gelingen. Und oft fehlte nur das Quäntchen Glück, das es eben auch braucht, um erfolgreich zu sein.

 

Gutes Spiel gemacht, trotzdem verloren

Die Oeffinger Fußballer kombinierten sich im Sami-Khedira-Stadion elegant in den gegnerischen Strafraum, erspielten sich zahlreiche Gelegenheiten, aber brachten die Kugel nicht im Kasten der Sport-Union unter. Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer, der in der ersten Spielhälfte auch nur das Gehäuse getroffen hatte, war nach der zweiten Niederlage im zweiten Ligaspiel enttäuscht – nicht vom Auftritt, aber wieder einmal vom Ergebnis. „Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und uns sechs, sieben hundertprozentige Torchancen erspielt. Dem Gegner gelingt dagegen gefühlt mit dem ersten Angriff das 1:0“, sagt der 30-Jährige kopfschüttelnd.

Es gibt Tage, da will der Ball nicht ins Tor

Nach dem überraschenden Führungstor für die Sport-Union Neckarsulm, das Niklas Obertautsch erzielte (57. Spielminute), warfen die Oeffinger um Adnan Rakic alles nach vorn. Auch Torwart Manuel Haug hielt es nicht mehr in seinem Kasten. „Das war gefühlt Harakiri-Fußball. Aber es gibt Tage, da will der Ball einfach nicht rein“, sagt der Co-Trainer und denkt dabei an die Chance des eingewechselten Tobias Rossmann in der 88. Minute. Anstatt die Kugel aus kurzer Distanz ins Tor zu dreschen, traf der Ball den Sport-Union Keeper Srdan Groznica im Gesicht. In der siebten Minute der Nachspielzeit mussten die Oeffinger dann sogar noch den zweiten Gegentreffer hinnehmen, für den sich Amin Latifovic verantwortlich zeigte.

Niederlagen gehören zur Entwicklung dazu

Dass die Oeffinger Mannschaft die nötige Qualität hat, um in der Landesliga eine gute Rolle zu spielen, davon ist Maldin Ymeraj,der am Sonntag trotz Leistenprobleme durchspielte, noch immer überzeugt. „Wir machen vieles gut, aber wir bringen es nicht konsequent zu Ende. Doch solche Spiele und Niederlagen gehören zur Entwicklung unserer Mannschaft dazu. Wenn wir so weitermachen, werden wir mit Sicherheit auf Strecke erfolgreich sein“, sagt der ehemalige albanische Fußballprofi.

    TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica, Calemba (82. Rossmann), Feyhl (82. Ljan) – Rakic, Ahmeti, Memaj (66. Nektarios Tsouloulis) – Kuntz (79. Hashani), Ymeraj, Kloos.

