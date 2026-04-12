Alle Mühen und alles Streben war wieder vergebens. Für die Oeffinger Landesliga-Fußballer hat es auch beim TSV Ilshofen nicht zu einem Erfolgserlebnis gereicht. Mit 0:1 (0:0) verlor die Mannschaft um Trainer Haris Krak am Samstag und bleibt damit in diesem Jahr weiterhin ohne einen einzigen Punktgewinn. „Die Partie war eine Kopie des 0:1 eine Woche zuvor gegen die SG Weinstadt. Nur dass wir sogar noch mehr klare Torchancen nicht genutzt haben, und das macht es noch bitterer“, sagt der Coach.

Krak leidet als ehemaliger Stürmer mit Die sechste Niederlage in Serie seit seiner Rückkehr auf den Tennwengert habe richtig wehgetan. „Zum einen natürlich mit Blick auf die Tabelle. Aber vor allem tun mir die Jungs leid. Sie sind immer wieder angerannt, und ich weiß, was das im Kopf macht. Als alter Stürmer war es auch schwer, mit anzuschauen, wie eine hundertprozentige Torchance nach der anderen ausgelassen wurde“, sagt Haris Krak.

Chancenverhältnis von 15:4 für den TVOe

Die Begegnung auf dem Ilshofener Rasen war einseitig, und die größeren Spielanteile und klareren Gelegenheiten gehörten den Gästen. „Ich würde das Chancenverhältnis auf 15:4 für uns schätzen. Fakt ist, dass wir auswärts wieder ein Top-Fünf-Team dominiert haben, aber das nutzt uns nichts.“

Beste Chancen vor der Pause zur Führung vergeben

In den ersten 45 Minuten gelangten Nektarios Tsouloulis und Kevin Kloos einige Male in aussichtsreiche Positionen vor den TSV-Schlussmann Luis Rohn, ohne daraus Kapital zu schlagen. Auch Leonce Eklou hatte eine nahezu todsichere Gelegenheit, den TV Oeffingen in Führung zu bringen. Stattdessen gelang Marc Varga nicht lange nach dem Seitenwechsel und nach einer Ecke per Kopf das 1:0 für den TSV Ilshofen (54.). „So ein Tor kann man immer mal wieder bekommen, aber in unserer Lage ist es eben fatal“, sagt Haris Krak.

Calemba und Tsouloulis müssen früh vom Platz

Nicht nur bei den Abschlüssen klebt den Oeffingern derzeit das Pech am Kickstiefel. Nachdem schon Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer und treffsicherste Stürmer, aufgrund von Urlaub fehlte, mussten zwei weitere Stammkräfte in Ilshofen verletzungsbedingt vorzeitig vom Spielfeld gehen. Mardoche Benjamin Calemba war auf dem Platz umgeknickt (21. Minute), und Nektarios Tsouloulis bekam nach gut einer Stunde muskuläre Probleme.

Erfolgreiches Comeback von Justin Bren

Aber es gab auch ein erfreuliches Comeback beim TVOe. Justin Bren stand nach seiner schweren Schulterverletzung im vergangenen Oktober erstmals wieder auf dem Platz. Und fast hätte der 27-Jährige, der gleich wieder stark aufspielte, seine gelungene Rückkehr mit einem Treffer gekrönt. Doch in der allerletzten Aktion im Spiel köpfte Bren den Ball knapp über die Querlatte des TSV-Gehäuses.

Vor dem Tor nicht keinen kühlen Kopf bewahrt

Positiv sei, dass sich die Mannschaft trotz der Verletzungen und ohne Maldin Ymeraj diese vielen guten Chancen herausgespielt habe, aber sie seien zum Teil überhastet vergeben worden, sagt Haris Krak. „Die Spieler waren vor dem Tor nervös und haben keinen kühlen Kopf bewahrt. So haben wir uns um den verdienten Lohn gebracht, und das ist ärgerlich und sehr bitter.“

Die Negativserie bringt die Oeffinger zunehmend in eine prekäre Lage, und am nächsten Sonntag kommt der Ligazweite SKV Rutesheim auf den Tennwengert.

TV Oeffingen: Redzepovic – Tsouloulis (65. Broos), Gorica, Hashani, Uckan – Eklou, Ahmeti, Zeneli (90. Al-Dosakee), Memaj – Kloos (90. Chirivi), Calemba (21. Bren).