Fußball: TV Oeffingen Die nächste bittere Niederlage
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen um ihren Trainer Haris Krak dominieren die Partie am Samstag beim TSV Ilshofen und verlieren dennoch wieder – 0:1 (0:0).
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen um ihren Trainer Haris Krak dominieren die Partie am Samstag beim TSV Ilshofen und verlieren dennoch wieder – 0:1 (0:0).
Alle Mühen und alles Streben war wieder vergebens. Für die Oeffinger Landesliga-Fußballer hat es auch beim TSV Ilshofen nicht zu einem Erfolgserlebnis gereicht. Mit 0:1 (0:0) verlor die Mannschaft um Trainer Haris Krak am Samstag und bleibt damit in diesem Jahr weiterhin ohne einen einzigen Punktgewinn. „Die Partie war eine Kopie des 0:1 eine Woche zuvor gegen die SG Weinstadt. Nur dass wir sogar noch mehr klare Torchancen nicht genutzt haben, und das macht es noch bitterer“, sagt der Coach.