Fußball: TV Oeffingen: Die vierte Pleite nacheinander

Es war ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe, in dem es aber einen klaren Verlierer gab. Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen führten zweimal und unterlagen am Sonntag daheim gegen den FV Löchgau noch mit 2:3 (1:1). Während sich die Gäste nach dem glücklichen Auswärtssieg mit zehn Zählern auf den zweiten Tabellenrang vorschoben, steckt der TVOe weiterhin punktlos im Liga-Keller fest.

Die Chancen nicht effektiv genutzt Die Oeffinger haben mit der vierten Niederlage am vierten Spieltag einen klassischen Fehlstart in die Saison 2025/2026 hingelegt. Doch die Kräfteverhältnisse auf dem Rasen des Sami-Khedira-Stadions waren am Sonntag ausgeglichen und die besseren Torchancen aufseiten der Oeffinger. Wie im Auftaktspiel bei der SG Schorndorf und im Heimspiel gegen die Sport-Union Neckarrems belohnte sich der TVOe aber nicht für seine gute Leistung, und das lag an der mangelnden Chancenauswertung. „Wir arbeiten gut gegen den Ball und machen viele Wege. Wenn wir unsere Chancen effektiver nutzen, machen wir heute vier oder fünf Tore und gewinnen das Spiel“, sagt Michael Schubert, der als zweiter Co-Trainer das Oeffinger Übungsleiterteam unterstützt.

Peter Wiens gelingt kur vor Schluss das 3:2

Die Platzherren, die auf den gesperrten Leonis Memaj und von der 13. Minute an auch auf den angeschlagenen Adnan Rakic verzichten mussten, agierten mutig – und waren erfolgreich. Mardoche Benjamin Calemba setzte den mitspielenden Co-Trainer Maldin Ymeraj in Szene, der den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck beförderte (21. Minute). Das 1:0 für den TVOe konterte der FV Löchgau noch vor dem Pausenpfiff. Furkan Yumurtaoglu glich nach einem Freistoß zum 1:1 aus (30.). Wieder brachte Ymeraj die Oeffinger mit 2:1 in Führung (52.). Doch auch dieser Vorsprung hielt nicht. Invanilson Guerra Matias traf zum 2:2 (65.), und Peter Wiens erzielte sogar noch das Siegtor für den FV (89.) – zum Verdruss nicht nur des guten Oeffinger Keepers Manuel Haug, der bei den Gegentoren machtlos gewesen war.

Am Samstag kommt die TSG Öhringen nach Oeffingen

Vom neuen Co-Trainer Schubert gab es aufmunternde Worte für die Oeffinger Fußballer, die den ersten Saisonsieg fast schon in den Händen hielten. „Auf der Leistung können und müssen wir aufbauen.“ Das nächste Spiel bestreiten die Oeffinger am kommenden Sonntag, 15 Uhr, erneut daheim. Zu Gast ist dann die TSG Öhringen, die bislang noch keine Begegnung verloren hat.

TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica (69. Vasilios Tsouloulis), Hashani, Calemba – Rakic (13. Uckan), Ahmeti, Kloos (63. Kuntz), Nektarios Tsouloulis (80. Feyhl) – Ymeraj, Musa.