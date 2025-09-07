Fußball: TV Oeffingen Die vierte Pleite nacheinander
Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen unterliegt am Sonntag daheim gegen den FV Löchgau mit 2:3 (1:1) – trotz zweimaliger Führung.
Es war ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe, in dem es aber einen klaren Verlierer gab. Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen führten zweimal und unterlagen am Sonntag daheim gegen den FV Löchgau noch mit 2:3 (1:1). Während sich die Gäste nach dem glücklichen Auswärtssieg mit zehn Zählern auf den zweiten Tabellenrang vorschoben, steckt der TVOe weiterhin punktlos im Liga-Keller fest.