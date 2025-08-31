 
Fußball: TV Oeffingen Drittes Spiel, dritte Niederlage

1
Enttäuscht: Maldin Ymeraj Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren am Samstag beim Verbandsliga-Absteiger TSV Heimerdingen mit 0:2 und warten weiter auf den ersten Punkt.

Auch nach dem dritten Spieltag stehen die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen ohne Punkte im Tabellenkeller. Das 0:2 (0:1) am Samstag beim Verbandsliga-Absteiger TSV Heimerdingen sei spielerisch der bislang schwächste Auftritt gewesen, sagt Co-Trainer Maldin Ymeraj. „Aber auch diesmal hatten wir Chancen, um einen Punkt und vielleicht sogar mehr mitzunehmen.“

 

Der Fehlstart belastet die Spieler

Der 30-jährige ehemalige albanische Fußballprofi beschreibt das Spiel der Oeffinger gegen den TSV Heimerdingen als „chaotisch und unruhig“. Daran sei der Unparteiische David Schmid aber nicht ganz unschuldig gewesen. „Er hat viel gepfiffen und damit jeden Spielfluss verhindert.“ Vor allem aber, sagt der mitspielende Co-Trainer, sei zu spüren gewesen, dass der Fehlstart in die Saison die Mannschaft belastet. „Wir waren sehr emotional, mental nicht stark genug, und wir hatten Angst, wieder zu verlieren.“

Die Heimerdinger stehen gut in der Abwehr

Ausgangspunkt des ersten Gegentores war ein Freistoß und ein Kopfball, bei denen TVOe-Schlussmann Manuel Haug den Ball abwehren, aber nicht halten konnte. Shakur Traore setzte erfolgreich nach und erzielte das 1:0 (10. Minute). Bis zum späten 2:0-Siegtor von Dennis de Sousa Lourenco in der 86. Minute war die Begegnung allerdings durchaus offen. „Wir hatten auch unsere Chancen, allerdings sind die Heimerdinger hinten sehr gut gestanden“, sagt Ymeraj.

Zwei rote Karten aufseiten der Oeffinger

Dennoch konnte sich Kilian Kuntz in der ersten Spielhälfte in einige erfolgversprechende Positionen im gegnerischen Strafraum spielen. Und auch Tobias Rossmann, Maldin Ymeraj und Mardoche Benjamin Calemba wirbelten vor dem gegnerischen Tor. Der Erfolg blieb dem TVOe, wie schon gegen die Sport-Union Neckarsulm, jedoch versagt. Bunt ging es dennoch auf dem Platz zu. Es gab acht gelbe Karten – darunter sechs Verwarnungen für die Gäste – und zwei mal Rot. Einmal für den Oeffinger Betreuer Johannes Maxelon (68.) und einmal für Leonis Memaj (90. +4), die sich beide nach Dafürhalten von Schiedsrichter Schmid zu lautstark über Entscheidungen beschwert hatten.

Ymeraj will jetzt viele Gespräche führen

Die Oeffinger Fußballer bleiben nach drei Spieltagen noch immer sieg- und punktlos. „Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Meine Erwartungen waren hoch“, sagt Maldin Ymeraj. Von der Qualität des Kaders ist er nach wie vor überzeugt. „Aber Fußball spielt sich vor allem im Kopf ab“, sagt er und will unter der Woche – und vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen einen der Meisterschaftsfavoriten FV Löchgau – viele Gespräche mit den Spielern führen.

   TV Oeffingen: Haug – Bren (46. Nektarios Tsouloulis), Gorica, Rossmann (46. Calemba), Feyhl – Rakic (76. Hashani), Ahmeti, Memaj – Kuntz (46. Uckan), Ymeraj, Musa.

