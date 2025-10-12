Fußball: TV Oeffingen Ein Dreier ohne vier Stammspieler
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen um Adnan Rakic gewinnen am Sonntag ihr Heimspiel souverän mit 4:1 (1:1) gegen den SV Kaisersbach.
Mit 4:1 (1:1) haben die Oeffinger Landesliga-Fußballer ihr Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen den SV Kaisersbach gewonnen. „Einige Details hätten wir noch besser machen können“, sagt Trainer Rico Scheurich. „Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, und ich bin wirklich zufrieden mit unserem Auftritt.“