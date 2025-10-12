 
Fußball: TV Oeffingen Ein Dreier ohne vier Stammspieler

1
Adnan Rakic (rechts) trifft mit einem Lupfer zum 1:0 für den TV Oeffingen. Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen um Adnan Rakic gewinnen am Sonntag ihr Heimspiel souverän mit 4:1 (1:1) gegen den SV Kaisersbach.

Mit 4:1 (1:1) haben die Oeffinger Landesliga-Fußballer ihr Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen den SV Kaisersbach gewonnen. „Einige Details hätten wir noch besser machen können“, sagt Trainer Rico Scheurich. „Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, und ich bin wirklich zufrieden mit unserem Auftritt.“

 

Ohne vier Stammspieler holten die Platzherren die drei Punkte. Der nunmehr schon fünfte Sieg in Serie hat gezeigt, dass die Oeffinger dank eines breiten Kaders selbst Ausfälle wichtiger Spieler auffangen können. Denn außer den verletzten Justin Bren (Schulter) und Gent Musa (Knie) sowie Mardoche Benjamin Calemba, der nach Gelb-Rot am vergangenen Wochenende beim 1:0-Erfolg gegen die SKV Rutesheim eine Partie aussetzen musste, fehlte auch Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer, aus privaten Gründen.

TVOe-Spieler haben jeder Zeit die absolute Spielkontrolle

Die Oeffinger Spieler zeigten sich allerdings von den Umstellungen im Team unbeeindruckt – und die Akteure, die auf dem Feld standen, bewiesen, dass sie viel Qualität von der Bank mitbringen. „Wir hatten zu jeder Zeit absolute Spielkontrolle. Die Kaisersbacher hatten eine Halbchance im ganzen Spiel, die allerdings zum Ausgleich führte. Und dann noch einen guten Freistoß an die Latte, als die Partie schon entschieden war“, sagt Rico Scheurich.

Adnan Rakic trifft zum 1:0

Die Anhänger der Oeffinger mussten sich aber gedulden, bis sie den ersten Treffer der Heimmannschaft feiern konnte. Denn unter anderen Kilian Kuntz und Leonis Memaj hatten gute Gelegenheiten in der Anfangsphase verstreichen lassen. Doch der Druck der Oeffinger aufs gegnerische Tor blieb konstant hoch, und Adnan Rakic erzielte mit einem klugen Lupfer über den aus seinem Kasten geeilten SV-Schlussmann Yakoub Chaib das überfällige 1:0 in der 26. Minute.

Auch numerische Überlegenheit nach der Pause

Mitten hinein in die Euphorie über die verdiente Führung fiel der überraschende Ausgleich für die Gäste. Torschütze war Gökhan Alkan (30. Minute). Und dann schwächten sich die Kaisersbacher selbst. Noch vor dem regulären Pausengang in die Kabine musste Kevin Lütticke vom Platz. Der Verteidiger des SV Kaisersbach hatte bereits nach fünf Minuten die gelbe Karte gesehen, und sein Foul im Mittelfeld ahndete Schiedsrichter Georgios Arampatzis erneut mit einer Verwarnung (45.).

Die nun auch numerische Überlegenheit nutzte der TVOe nach dem Seitenwechsel dazu, das Spiel auch was das Ergebnis anbetrifft auf seine Seite zu ziehen. Kevin Kloss traf zum 2:1 (63.), Luis Feyhl erhöhte auf 3:1 (73.) und zum Endstand von 4:1 traf der eingewechselte Kevin Ljan in der 85. Minute.

    TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis, Gorica, Hashani, Uckan – Rakic, Feyhl, Ahmeti, Memaj – Kloos (81. Broos), Kuntz (65. Ljan).

