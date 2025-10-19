Fußball: TV Oeffingen Ein Punkt trotz widriger Umstände
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen spielen zum ersten Mal in dieser Saison unentschieden – 1:1 (0:0) bei der SSV Schwäbisch Hall.
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen bleiben auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen. Bei der SSV Schwäbisch Hall hat der TVOe am Sonntag einen Punkt geholt – nach Rückstand und trotz Unterzahl. Mit dem 1:1 (0:0), dem ersten Unentschieden in dieser Saison, können die Oeffinger gut leben.