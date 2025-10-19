 
Fußball: TV Oeffingen Ein Punkt trotz widriger Umstände

Fußball: TV Oeffingen: Ein Punkt trotz widriger Umstände
1
Sieht nach 75 Minuten die rote Karte: Oeffingens Mehmet Uckan Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen spielen zum ersten Mal in dieser Saison unentschieden – 1:1 (0:0) bei der SSV Schwäbisch Hall.

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen bleiben auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen. Bei der SSV Schwäbisch Hall hat der TVOe am Sonntag einen Punkt geholt – nach Rückstand und trotz Unterzahl. Mit dem 1:1 (0:0), dem ersten Unentschieden in dieser Saison, können die Oeffinger gut leben.

 

Das Geläuf war schwer, weil auf dem Haller Rasen zuvor die zweite Formation der Platzherren aufgelaufen war. „Beide Mannschaften hatten mit den Bedingungen zu kämpfen, und trotzdem war es ein richtig gutes Landesliga-Spiel“, sagt Johannes Maxelon, der Sportliche Leiter der Oeffinger.

Abseitstor von Calemba

Die Vereine, die in der Liga nur ein Punkt trennt, waren auch auf dem grünen Rasen auf Augenhöhe. Nach rund einer Viertelstunde versagte Schiedsrichter Felix Stefan – zum Unverständnis der Oeffinger Verantwortlichen – dem Kopfballtor von Mardoche Benjamin Calemba wegen Abseits die Anerkennung. Es war die einzig nennenswerte Chance in der ersten Spielhälfte. Die ebenbürtigen Gegner erlaubten sich keine Blöße und ließen hüben wie drüben nichts zu.

Nach dem Seitenwechsel gepennt

Nach dem Seitenwechsel ging es dann schnell mit der Führung für die SSV Schwäbisch Hall. Beim 1:0 für die Gastgeber traf der flinke Elmedin Zogaj aus spitzem Winkel ins Tor (48. Minute). „Da haben wir alle ein bisschen gepennt“, sagt Maxelon. Kurz darauf kam Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer der Oeffinger, ins Spiel – und erzielte wenig später den Ausgleich. Der 30-jährige Fußballtechniker verwertetet die starke Flanke von Luis Feyhl zum 1:1 (62.).

Gerechtfertigter und ärgerlicher Platzverweis

Die rote Karte für Mehmet Uckan nach Foulspiel in der 75. Minute hätte noch einen Unterschied zugunsten der Spiel- und Sportvereinigung machen können. Gerechtfertigt sei der Platzverweis gewesen und ärgerlich, erklärt Maxelon. „Denn direkt davor wurde Luis Feyhl gefoult, und da hätte der Schiedsrichter eigentlich schon pfeifen müssen – und zwar Freistoß für uns.“

Auch zu zehnt nichts mehr zugelassen

Auch mit in Unterzahl spielenden Oeffingern blieben die Kräfteverhältnisse ausgeglichen. „Wir haben zu zehnt nichts mehr zugelassen, tendenziell waren wir sogar näher dran am 2:1 als unser Gegner“, sagt Johannes Maxelon mit Blick auf die Chance von Nektarios Tsouloulis in der Schlussphase der Partie. Doch auch den einen Punkt haben die Oeffinger gerne mitgenommen. „Es war nicht einfach mit dem Platz umzugehen. Dafür haben das beide Mannschaften richtig gut gemacht“, sagt Oeffingens Sportlicher Leiter.

   TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis, Gorica, Hashani, Uckan – Rakic, Feyhl, Ahmeti, Memaj (88. Ljan) – Kloos (53. Ymeraj), Calemba.

