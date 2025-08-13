 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Größere Konkurrenz in der Mannschaft

Fußball: TV Oeffingen Größere Konkurrenz in der Mannschaft

Fußball: TV Oeffingen: Größere Konkurrenz in der Mannschaft
1
Die Fußball-Mannschaft des TV Oeffingen in der Saison 2025/2026. Hintere Reihe von links: Vasilios Tsouloulis, Luis Feyhl, Kevin Kloos, Veton Ahmeti, spielender Co-Trainer Maldin Ymeraj und Leonis Memaj. Mittlere Reihe von links: Torwart-Trainer Manfred Zmudzki, Justin Bren, Tobias Rossmann, Mehmet Uckan, Kevin Ljan, Myrdon Gorica, Kilian Kuntz, Betreuer Jürgen Beier und Teammanager Johannes Maxelon. Vordere Reihe von links: Mardoche Calemba, Manuel Haug, Samuel Kettelhake, Adnan Rakic. Auf dem Bild fehlen: Trainer Rico Scheurich, Kerim Redzepovic, Laurent Hashani, Nektarios Tsouloulis, Gent Musa, Kennedy Paranagua Marques und Martino Ferrara. Foto: privat

Die Fußball-Landesliga startet am Wochenende in die neue Saison 2025/2026. Der TV Oeffingen um seinen Trainer Rico Scheurich startet beim Aufsteiger SG Schorndorf.

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen haben in der vergangenen Saison unter ihrem Trainergespann Rico Scheurich und Maldin Ymeraj den fünften Tabellenplatz belegt und mit 51 Zählern einen neuen Punkterekord für den Verein aufgestellt. In die neue Runde startet der TVOe mit teils neuem Personal, viel Selbstbewusstsein, gewachsenen Ansprüchen und einem Auswärtsspiel am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Aufsteiger SG Schorndorf.

 

Ins zweite Jahr mit Rico Scheurich

Die Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 verlief ruhiger als noch vor Jahresfrist, als der TVOe überraschend ohne Trainer dastand. Denn Haris Krak, der langjährige Anleiter, hatte seine bereits gegebene Zusage zurückgenommen und war dem Ruf des FSV 08 Bietigheim-Bissingen in die Oberliga gefolgt. Die Trainersuche war erfolgreich, und so gehen die Oeffinger nun in das zweite Jahr mit Rico Scheurich und mit Maldin Ymeraj, dem ehemaligen albanischen Fußballprofi, der im Winter 2022 nach Oeffingen gekommen war und als mitspielender Co-Trainer weiterhin Verantwortung übernimmt.

Acht Spieler haben den Verein verlassen

Einen Umbruch gab es dennoch. Acht Spieler haben den Verein im Sommer verlassen. Darunter mit Faton Sylaj, Alexander Grau und Robin Slawig drei Leistungsträger der vergangenen Jahre. Zehn Zugänge stehen dem Aderlass gegenüber – wobei allein fünf Akteure von Landesliga-Absteiger TV Pflugfelden gekommen sind, bei dem Rico Scheurich vor seinem Engagement auf dem Tennwengert in verantwortlicher Position tätig war. Aus Sicht von Michael Bren, dem Fußball-Abteilungsleiter, ist die Mannschaft gestärkt aus den personellen Rochaden hervorgegangen. „Es sind tolle Charaktere zu uns gekommen, und alle haben erstaunlich schnell zueinandergefunden, auf dem Platz, aber auch in der Kabine.“ Qualitativ sehe er das Team sogar stärker aufgestellt als in der vergangenen Saison, sagt Bren.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: TV Oeffingen: „Wir sind besser aufgestellt“

Fußball: TV Oeffingen „Wir sind besser aufgestellt“

Oeffingens Kapitän Myrdon Gorica äußert sich zur Vorbereitung, zum Team und zu den Erwartungen in der neuen Saison.

Die Vorbereitung lief auf jeden Fall schon ganz gut – und einige der Neuen taten sich in den Testspielen und Pokalpartien mit schönen Toren hervor. Etwa Kilian Kuntz, der von den Sportfreunden Lorch aus der Bezirksliga kam, wo er 19 Treffer markierte, und davor für den Landesligisten SV Kaisersbach am Ball war. Oder Kevin Kloos, der vom Landesliga-Absteiger Croatia Bietigheim auf den Tennwengert wechselte. „Das sieht alles gar nicht schlecht aus“, sagt auch Michael Bren. „Dennoch muss sich natürlich noch ein schlagkräftiges Team herausbilden. Mein persönlicher Wunsch wäre deshalb ein Platz im vorderen Mittelfeld, das wäre für mich schon ein Erfolg.“

Neue Spieler haben alle Landesliganiveau

In den vergangenen Jahren habe der TVOe meistens um den Klassenverbleib gespielt, und der sei immer noch das vorrangige Ziel, erklärt Rico Scheurich. „Das vergangene Jahr war ein Ausrutscher nach oben, und da steigen die Ansprüche natürlich.“ Man habe in der Sommerpause ausschließlich Spieler mit Landesliganiveau geholt, von denen man überzeugt sei, dass sie der Mannschaft weiterhelfen können, und hoffe, dass sich das auf Strecke auszahlen werde. Denn hauptsächlich gehe es in dieser Saison darum, Strukturen für eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen und die Ziele sukzessive nach oben zu schrauben. „Dann werden wir in den nächsten Jahren viel Spaß haben.“

Die Konkurrenzsituation ist groß und gut

Offensiver formuliert Oeffingens Co-Trainer die Erwartungen. „Unser Saisonziel ist ein Platz unter den Top fünf. Also mindestens so gut wie im Vorjahr, möglichst besser“, sagt Maldin Ymeraj. Zuversicht schöpft er aus den Auftritten in den Testspielen und den ersten beiden Pokalrunden und der Tatsache, dass der Kader in der Breite besser aufgestellt ist. „Wir haben vielleicht etwas weniger individuelle Qualität, aber dafür für fast jede Position zwei gleichwertige Spieler“, sagt Ymeraj. Aus diesem Pool die erste Elf zu bestimmen, sei keine leichte Aufgabe. „Aber für das Team ist die Konkurrenzsituation gut“, sagt der 31-Jährige. „Und es macht unser Spiel unberechenbarer.“

Weitere Themen

Was macht Dennis Saur?: Jetzt geht der Traum in Erfüllung

Was macht Dennis Saur? Jetzt geht der Traum in Erfüllung

Was macht – Dennis Saur? In den vergangenen Jahrzehnten haben Sportler aus Fellbach viel erlebt. Inzwischen ist es ruhiger um sie geworden. Wir haken nach.
Von Maximilian Hamm
Fußball: WFV-Pokal: Pokalduell mit ungleichen Vorzeichen

Fußball: WFV-Pokal Pokalduell mit ungleichen Vorzeichen

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen erwarten am Mittwoch, 18.30 Uhr, in der dritten Runde den Oberligisten TSG Backnang auf dem Tennwengert.
Von Eva Herschmann
Fußball-Verbandsliga: Hoppla, das Team überrascht selbst seine Trainer

Fußball-Verbandsliga Hoppla, das Team überrascht selbst seine Trainer

Die neuformierten Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach legen einen Glanzstart beim Aufsteiger TSV Weilimdorf hin. Rafael Terpsiadis trifft beim 5:2 dreimal.
Von Torsten Streib
Fußball- Verbandsliga: Ein Olympionike macht die Kicker fit

Fußball- Verbandsliga Ein Olympionike macht die Kicker fit

Matthias Bühler, der neue Athletik-Coach der Fußballer des SV Fellbach, war als Hürdenläufer achtmal deutscher Meister und zweimal Olympia-Teilnehmer.
Von Susanne Degel
Fußball-Verbandsliga: Calcio: Stunde null nach dem Scherbenhaufen

Fußball-Verbandsliga: Calcio Stunde null nach dem Scherbenhaufen

Die Echterdinger vor dem Ligastart: Warum es zum ganz großen Cut gekommen ist, welche Wunschtransfers gescheitert sind und wo der Verein personell noch nachlegen will.
Von Franz Stettmer
Basketball-Pro B: Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen

Basketball-Pro B Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen

Die Basketballer des SVF starten am 18. August in die Vorbereitung auf die dritte Saison in der Spielklasse Pro B.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Verbandsliga: Klassenneuling setzt auf den Ekel-Faktor

Fußball-Verbandsliga Klassenneuling setzt auf den Ekel-Faktor

Unter den bisher zehn Neuzugängen des Aufsteigers TSV Weilimdorf ragt vor dem Saisonstart am Samstag einer heraus. Bei der Zielsetzung tanzt der Trainer Manuel Fischer aus der Reihe.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Wieder mal ein kompletter Neustart

Fußball-Verbandsliga Wieder mal ein kompletter Neustart

Der SV Fellbach startet an diesem Samstag mit der Partie beim TSV Weilimdorf in die neue Saison – mit einem neuen Trainer-Duo und 16 neuen Spielern.
Von Susanne Degel
Fußball-Verbandsliga: „Wir müssen uns nicht verstecken“

Fußball-Verbandsliga „Wir müssen uns nicht verstecken“

Leon Bauer, der neue Fellbacher Kapitän des SV Fellbach, spricht über die Mannschaft, die Chancen und Ziele in der Verbandsliga.
Von Susanne Degel
Rhythmischen Sportgymnastik: Medaillenregen für den Bundesstützpunkt

Rhythmischen Sportgymnastik Medaillenregen für den Bundesstützpunkt

Alle Medaillen bei den deutschen Meisterschaften gehen nach Schmiden. Die fünffache Titelträgerin Darja Varfolomeev und Anastasia Simakova sichern sich die WM-Tickets.
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu TV Oeffingen Landesliga Württemberg
 