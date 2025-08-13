Fußball: TV Oeffingen: Größere Konkurrenz in der Mannschaft

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen haben in der vergangenen Saison unter ihrem Trainergespann Rico Scheurich und Maldin Ymeraj den fünften Tabellenplatz belegt und mit 51 Zählern einen neuen Punkterekord für den Verein aufgestellt. In die neue Runde startet der TVOe mit teils neuem Personal, viel Selbstbewusstsein, gewachsenen Ansprüchen und einem Auswärtsspiel am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Aufsteiger SG Schorndorf.

Ins zweite Jahr mit Rico Scheurich

Die Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 verlief ruhiger als noch vor Jahresfrist, als der TVOe überraschend ohne Trainer dastand. Denn Haris Krak, der langjährige Anleiter, hatte seine bereits gegebene Zusage zurückgenommen und war dem Ruf des FSV 08 Bietigheim-Bissingen in die Oberliga gefolgt. Die Trainersuche war erfolgreich, und so gehen die Oeffinger nun in das zweite Jahr mit Rico Scheurich und mit Maldin Ymeraj, dem ehemaligen albanischen Fußballprofi, der im Winter 2022 nach Oeffingen gekommen war und als mitspielender Co-Trainer weiterhin Verantwortung übernimmt.

Acht Spieler haben den Verein verlassen

Einen Umbruch gab es dennoch. Acht Spieler haben den Verein im Sommer verlassen. Darunter mit Faton Sylaj, Alexander Grau und Robin Slawig drei Leistungsträger der vergangenen Jahre. Zehn Zugänge stehen dem Aderlass gegenüber – wobei allein fünf Akteure von Landesliga-Absteiger TV Pflugfelden gekommen sind, bei dem Rico Scheurich vor seinem Engagement auf dem Tennwengert in verantwortlicher Position tätig war. Aus Sicht von Michael Bren, dem Fußball-Abteilungsleiter, ist die Mannschaft gestärkt aus den personellen Rochaden hervorgegangen. „Es sind tolle Charaktere zu uns gekommen, und alle haben erstaunlich schnell zueinandergefunden, auf dem Platz, aber auch in der Kabine.“ Qualitativ sehe er das Team sogar stärker aufgestellt als in der vergangenen Saison, sagt Bren.

Die Vorbereitung lief auf jeden Fall schon ganz gut – und einige der Neuen taten sich in den Testspielen und Pokalpartien mit schönen Toren hervor. Etwa Kilian Kuntz, der von den Sportfreunden Lorch aus der Bezirksliga kam, wo er 19 Treffer markierte, und davor für den Landesligisten SV Kaisersbach am Ball war. Oder Kevin Kloos, der vom Landesliga-Absteiger Croatia Bietigheim auf den Tennwengert wechselte. „Das sieht alles gar nicht schlecht aus“, sagt auch Michael Bren. „Dennoch muss sich natürlich noch ein schlagkräftiges Team herausbilden. Mein persönlicher Wunsch wäre deshalb ein Platz im vorderen Mittelfeld, das wäre für mich schon ein Erfolg.“

Neue Spieler haben alle Landesliganiveau

In den vergangenen Jahren habe der TVOe meistens um den Klassenverbleib gespielt, und der sei immer noch das vorrangige Ziel, erklärt Rico Scheurich. „Das vergangene Jahr war ein Ausrutscher nach oben, und da steigen die Ansprüche natürlich.“ Man habe in der Sommerpause ausschließlich Spieler mit Landesliganiveau geholt, von denen man überzeugt sei, dass sie der Mannschaft weiterhelfen können, und hoffe, dass sich das auf Strecke auszahlen werde. Denn hauptsächlich gehe es in dieser Saison darum, Strukturen für eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen und die Ziele sukzessive nach oben zu schrauben. „Dann werden wir in den nächsten Jahren viel Spaß haben.“

Die Konkurrenzsituation ist groß und gut

Offensiver formuliert Oeffingens Co-Trainer die Erwartungen. „Unser Saisonziel ist ein Platz unter den Top fünf. Also mindestens so gut wie im Vorjahr, möglichst besser“, sagt Maldin Ymeraj. Zuversicht schöpft er aus den Auftritten in den Testspielen und den ersten beiden Pokalrunden und der Tatsache, dass der Kader in der Breite besser aufgestellt ist. „Wir haben vielleicht etwas weniger individuelle Qualität, aber dafür für fast jede Position zwei gleichwertige Spieler“, sagt Ymeraj. Aus diesem Pool die erste Elf zu bestimmen, sei keine leichte Aufgabe. „Aber für das Team ist die Konkurrenzsituation gut“, sagt der 31-Jährige. „Und es macht unser Spiel unberechenbarer.“