Fußball TV Oeffingen II Nach sieben Jahren zurück in der Kreisliga A
Mit dem 4:3-Sieg im letzten Spiel gegen den TSV Schmiden II machen die Kreisliga-B-Fußballer des TV Oeffingen den Sprung nach oben perfekt.
Mit dem 4:3-Sieg im letzten Spiel gegen den TSV Schmiden II machen die Kreisliga-B-Fußballer des TV Oeffingen den Sprung nach oben perfekt.
Selten hat man Michael Bren, den Fußball-Abteilungsleiter des TV Oeffingen, so nervös am Spielfeldrand gesehen wie am vergangenen Samstag. Aber schließlich ging es ja um nichts Geringeres als um den Direktaufstieg der zweiten Mannschaft aus der Kreisliga B, Staffel 3, in die Kreisliga A.