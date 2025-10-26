 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Kantersieg auf Kunstrasen

1
Kevin Kloos trifft zweimal. Foto: Eva Herschmann

Oeffingens Landesliga-Fußballer gewinnen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Crailsheim mit 8:1 (3:1).

8:1 (3:1) haben die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Crailsheim gewonnen. Drei Tore steuerte Maldin Ymeraj bei, zweimal war Kevin Kloos erfolgreich und je einmal trafen Veton Ahmeti, Kevin Ljan und Kilian Kuntz. „Es war eine Riesenfreude, zuzuschauen“, sagt Trainer Rico Scheurich.

 

Nicht nur die Höhe des Sieges hat beeindruckt, auch wie die Oeffinger in allen Mannschaftsteilen konzertiert zur Werke gingen, verdient Respekt. Die Platzherren ließen von Anfang an keinen Zweifel aufkommen, dass sie die volle Spielkontrolle beanspruchten. „Im Moment funktioniert bei uns alles, auch die Einwechselspieler kommen rein, und es passt einfach“, sagt Johannes Maxelon, der Sportliche Leiter. Denn Adnan Rakic hatte sich beim Warmmachen mit Knieproblemen abgemeldet, kurzfristig war Kevin Ljan in die Anfangsformation gerutscht und reihte sich unter die TVOe-Torschützen ein.

Die Oeffinger überrannten die Gäste

Mit dem TSV Crailsheim kam eine Mannschaft auf den Tennwengert, die an den bisherigen zehn Spieltagen genauso häufig ins gegnerische Tor getroffen hatte wie der TVOe bis dahin, nämlich 23 mal. Im direkten Duell jedoch überrannten die Oeffinger die Gäste und spielten sich in einen Rausch. Eröffnet wurde der Torreigen von Maldin Ymeraj in der 15. Minute. Kevin Kloos erhöhte auf 2:0 (32.) und Veton Ahmeti auf 3:0 (37.). Das 1:3 von Tim Messner noch vor der Pause resultierte aus einem Freistoß und sollte nicht mehr als Ergebniskosmetik bleiben.

Alle feierten den Kantersieg

Gleich nach dem Seitenwechsel erzielte Maldin Ymeraj das 4:1 (47.), und Kevin Kloos traf ebenfalls zum zweiten Mal – 5:1 (66.). Zu dem Zeitpunkt war das Spiel längst entschieden. Doch die Oeffinger waren noch nicht satt. Maldin Ymeraj erzielte sein drittes Tor zum 6:1 (81.), Kevin Ljan erhöhte auf 7:1 (86.) und den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Kilian Kuntz in der 88. Minute mit dem finalen Treffer zum 8:1.

Trainer und Spieler, das ganze Umfeld feierte den Kantersieg auf Kunstrasen. „Wenn man unseren Weg sieht, die vier Niederlagen zu Beginn, das Fehlen wichtiger Spieler, was wir alles als Team angenommen und wie wir zusammengefunden haben, das ist schon stark“, sagt Johannes Maxelon.

    TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis, Gorica, Hashani, Feyhl (76. Kuntz) – Ljan, Ahmeti, Memaj (81. Broos), Calemba – Kloos (69. Vasilios Tsouloulis), Ymeraj.

Fußball: TV Oeffingen: Kantersieg auf Kunstrasen

