Fußball: TV Oeffingen Kantersieg auf Kunstrasen
Oeffingens Landesliga-Fußballer gewinnen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Crailsheim mit 8:1 (3:1).
Oeffingens Landesliga-Fußballer gewinnen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Crailsheim mit 8:1 (3:1).
8:1 (3:1) haben die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Crailsheim gewonnen. Drei Tore steuerte Maldin Ymeraj bei, zweimal war Kevin Kloos erfolgreich und je einmal trafen Veton Ahmeti, Kevin Ljan und Kilian Kuntz. „Es war eine Riesenfreude, zuzuschauen“, sagt Trainer Rico Scheurich.