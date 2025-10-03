 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Mit breiter Brust zum Ersten

Fußball: TV Oeffingen Mit breiter Brust zum Ersten

Fußball: TV Oeffingen: Mit breiter Brust zum Ersten
1
Leonis Memaj steht nach seiner Sperre an diesem Samstag wieder im Aufgebot des TV Oeffingen Foto: Pressefoto Baumann

Die wiedererstarkten Oeffinger Fußballer fahren an diesem Samstag zum Tabellenführer SKV Rutesheim.

Mit dem aktuellen Tabellenführer SKV Rutesheim wartet am Samstag, 15.30 Uhr, eine große Herausforderung auf die wiedererstarkten Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen. Die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer des TVOe. „Doch nach zuletzt drei überzeugenden Siegen in Serie gehen wir mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen in diese Auswärtspartie.“

 

Sieben Spiele, sieben Siege

Die SKV Rutesheim ist der Überflieger der bisherigen Saison. Nach sieben Spieltagen hat sie eine weiße Weste mit sieben Siegen und einem Torverhältnis von 21:4. Trotz der Schwere der Aufgabe bleibe das Trainerteam der eigenen Linie treu, sagt Maldin Ymeraj. „Wir werden auch gegen die SKV nicht viel ändern, sondern verfolgen weiterhin konsequent unsere offensive Philosophie.“

Positiver Spirit ist im Team spürbar

Während Leonis Memaj nach seiner Rot-Sperre gegen die Rutesheimer wieder im Aufgebot steht, fallen Justin Bren und Gent Musa weiterhin verletzt aus. „Wir sind froh, dass Leonis zurück ist, er ist ein wichtiger Faktor, um in diesem schweren Spiel konkurrenzfähig zu sein“, sagt Ymeraj. Auch der „positive Spirit“ im Team sei deutlich spürbar – und die Zuversicht, auch gegen den Spitzenreiter bestehen zu können. „Fakt ist, wir werden alles daransetzen, unsere starke Serie fortzusetzen und die SKV Rutesheim zu ärgern“, sagt der 30-Jährige.

Weitere Themen

Fußball: SV Fellbach: Schon wieder andere Startelf

Fußball: SV Fellbach Schon wieder andere Startelf

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitag, 15 Uhr, beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen an.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Gegen die Jüngsten der Liga

Basketball Pro B: SV Fellbach Gegen die Jüngsten der Liga

Den Basketballern des SV Fellbach steht eine doppelte Aufgabe bevor: am Freitag das Gastspiel in Frankfurt und am Sonntag das erste Heimspiel – gegen den FC Bayern Basketball II.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen II: Spannende Liga mit vielen neuen Gegnern

Handball: HC Schmiden/Oeffingen II Spannende Liga mit vielen neuen Gegnern

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten am Samstag bei der HSG Cannstatt/Münster/MES in die neue Saison.
Von Susanne Degel
Volleyball: SV Fellbach: Mit neuer Größe und Sprungkraft zum Erfolg

Volleyball: SV Fellbach Mit neuer Größe und Sprungkraft zum Erfolg

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach starten am Samstag mit der Auswärtspartie bei der TG Bad Waldsee in die neue Saison in der Regionalliga.
Von Susanne Degel
Ringen: Alpay Eser: Olympische Spiele 2032 als Ziel

Ringen: Alpay Eser Olympische Spiele 2032 als Ziel

Der 16-jährige Ringer Alpay Eser aus Fellbach ist amtierender deutscher U-17-Meister im Schwergewicht.
Von Harald Landwehr
Basketball: SV Fellbach II: Ein übles Foul trübt die Freude über den Sieg

Basketball: SV Fellbach II Ein übles Foul trübt die Freude über den Sieg

Die Basketballer des SV Fellbach II gewinnen in der Regionalliga gegen das Team von PKF Titans Stuttgart mit 86:76.
Von Susanne Degel
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Beim SVF II sticht der junge Nikita Siebert heraus

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Beim SVF II sticht der junge Nikita Siebert heraus

Oeffingens Maldin Ymeraj bleibt ohne Torerfolg, ist aber beim 5:2 an vier Treffern beteiligt.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Nur die georgischen Asse stechen

Ringen: SV Fellbach Nur die georgischen Asse stechen

Zwei Überlegenheitssiege von Tornike Katamadze und Gocha Meladze können die dritte Saisonniederlage der SVF-Ringer nicht verhindern.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Mit Defensivstärke zum Sieg

Basketball Pro B: SV Fellbach Mit Defensivstärke zum Sieg

Die Basketballer des SV Fellbach um Mikey De Sousa gewinnen zum Auftakt der neuen Spielzeit 2025/2026 in der dritthöchsten Spielklasse Pro B bei den Dresden Titans mit 67:60.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Vier Tore in überragenden 30 Minuten

Fußball: TV Oeffingen Vier Tore in überragenden 30 Minuten

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gewinnen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den TSV Ilshofen mit 5:2 (4:1). Es war der dritte Sieg nacheinander.
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu TV Oeffingen Landesliga Württemberg
 