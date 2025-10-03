Fußball: TV Oeffingen Mit breiter Brust zum Ersten
Die wiedererstarkten Oeffinger Fußballer fahren an diesem Samstag zum Tabellenführer SKV Rutesheim.
Mit dem aktuellen Tabellenführer SKV Rutesheim wartet am Samstag, 15.30 Uhr, eine große Herausforderung auf die wiedererstarkten Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen. Die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer des TVOe. „Doch nach zuletzt drei überzeugenden Siegen in Serie gehen wir mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen in diese Auswärtspartie.“