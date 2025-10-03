Mit dem aktuellen Tabellenführer SKV Rutesheim wartet am Samstag, 15.30 Uhr, eine große Herausforderung auf die wiedererstarkten Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen. Die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer des TVOe. „Doch nach zuletzt drei überzeugenden Siegen in Serie gehen wir mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen in diese Auswärtspartie.“

Sieben Spiele, sieben Siege Die SKV Rutesheim ist der Überflieger der bisherigen Saison. Nach sieben Spieltagen hat sie eine weiße Weste mit sieben Siegen und einem Torverhältnis von 21:4. Trotz der Schwere der Aufgabe bleibe das Trainerteam der eigenen Linie treu, sagt Maldin Ymeraj. „Wir werden auch gegen die SKV nicht viel ändern, sondern verfolgen weiterhin konsequent unsere offensive Philosophie.“

Positiver Spirit ist im Team spürbar

Während Leonis Memaj nach seiner Rot-Sperre gegen die Rutesheimer wieder im Aufgebot steht, fallen Justin Bren und Gent Musa weiterhin verletzt aus. „Wir sind froh, dass Leonis zurück ist, er ist ein wichtiger Faktor, um in diesem schweren Spiel konkurrenzfähig zu sein“, sagt Ymeraj. Auch der „positive Spirit“ im Team sei deutlich spürbar – und die Zuversicht, auch gegen den Spitzenreiter bestehen zu können. „Fakt ist, wir werden alles daransetzen, unsere starke Serie fortzusetzen und die SKV Rutesheim zu ärgern“, sagt der 30-Jährige.