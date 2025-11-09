Fußball: TV Oeffingen Mit dem Remis können beide leben
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen und des SV Leonberg/Eltingen trennen sich mit einem torlosen Unentschieden im Spitzenspiel der Staffel 1.
Nach 94 Minuten pfiff Schiedsrichter Steve Henriß das Spiel ab, und die Gäste feierten, als hätten sie gerade einen Sieg eingefahren. Für Maldin Ymeraj, den mitspielenden Co-Trainer des TV Oeffingen, war das Beweis genug. „Es sagt viel aus, wenn der Gegner zufrieden ist und sogar jubelt, weil er bei uns einen Punkt mitgenommen hat.“ Aber auch die Gastgeber können mit dem torlosen Unentschieden in der Spitzenbegegnung der Staffel 1 der Fußball-Landesliga am 13. Spieltag gut leben. Denn die Leistung auf dem Platz stimmte, nur ins Tor wollten die Oeffinger am Samstagnachmittag einfach nicht treffen.