 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Mit dem Remis können beide leben

Fußball: TV Oeffingen Mit dem Remis können beide leben

Fußball: TV Oeffingen: Mit dem Remis können beide leben
1
Oeffingens Maldin Ymeraj vergibt drei Großchancen. Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen und des SV Leonberg/Eltingen trennen sich mit einem torlosen Unentschieden im Spitzenspiel der Staffel 1.

Nach 94 Minuten pfiff Schiedsrichter Steve Henriß das Spiel ab, und die Gäste feierten, als hätten sie gerade einen Sieg eingefahren. Für Maldin Ymeraj, den mitspielenden Co-Trainer des TV Oeffingen, war das Beweis genug. „Es sagt viel aus, wenn der Gegner zufrieden ist und sogar jubelt, weil er bei uns einen Punkt mitgenommen hat.“ Aber auch die Gastgeber können mit dem torlosen Unentschieden in der Spitzenbegegnung der Staffel 1 der Fußball-Landesliga am 13. Spieltag gut leben. Denn die Leistung auf dem Platz stimmte, nur ins Tor wollten die Oeffinger am Samstagnachmittag einfach nicht treffen.

 

Zwei der offensivstärksten Teams ohne Torausbeute

Wohl die wenigsten hatten im Vorfeld vermutet, dass ausgerechnet die Partie zwischen zwei der stärksten Offensiven in der Liga torlos bleiben würde. Doch Trainer Robert Gitschler hatte die Spieler aus Leonberg/Eltingen mit einem klaren Verteidigungsauftrag auf den Kunstrasen des Tennwengerts geschickt. Die Offensive der Oeffinger ganz auszuschalten, gelang dem SV zwar nicht, aber er fand ausreichend geeignete Gegenmaßnahmen, um die Platzherren in ihren Kreisen empfindlich zu stören.

Die Gäste lauern auf Konter

Der SV Leonberg/Eltingen überließ Ball und Spielkontrolle dem Gegner, stellte sich zumeist mit elf Mann hinten rein und lauerte auf Konter. Ein paar wenige hatte das Team auch, die allerdings entweder von Oeffingens standfester Abwehr unterbunden oder von den Angreifern vergeben wurden. Auch jene vom aktuell mit sieben Treffern besten Torschützen Ennio Ohmes, der rund eine Viertelstunde vor Schluss frei vor TVOe-Keeper Kerim Redzepovic auftauchte.

Maldin Ymeraj vergibt drei Großchancen

Auch ohne Tore war es eine intensive zum Teil hitzige Partie der Tabellennachbarn, in der der TVOe mehr Spielanteile hatte und auch über weite Strecken das Tempo vorgab. Doch obschon die Gastgeber auf dem Platz die dominierende Mannschaft waren und dank ihrer Schnelligkeit auch die eine oder andere Torchance bekamen, das Spielgerät brachten sie einfach nicht im Netz unter. Auch weil SV-Schlussmann Julian Bär einen bärenstarken Tag hatte. Ein ums andere Mal bekam er ein Bein oder die Faust dazwischen, etwa beim Torschuss von Veton Ahmeti gegen Ende der ersten Spielhälfte, als er den Ball an den Pfosten lenkte.

„Wir haben gut gespielt, aber natürlich hat ein Tor gefehlt, und das ist auch meine Schuld gewesen“, sagte Maldin Ymeraj, der zwischen der 62. und 76. Minute drei Großchancen vergab. Unzufrieden war der 30-Jährige dennoch nicht, denn es war erneut ein spielstarker Auftritt des TV Oeffingen gewesen, der nun schon seit neun Spielen ungeschlagen ist.     TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis, Gorica, Hashani, Calemba – Feyhl, Kuntz (46. Rakic), Ahmeti, Memaj – Kloos (82. Ljan), Ymeraj.

Weitere Themen

Handball: TSV Schmiden: Ein Sieg des Willens

Handball: TSV Schmiden Ein Sieg des Willens

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden um den Spielmacher Joey König tun sich am Samstag gegen den TV Ehingen lange schwer, setzen sich am Ende aber mit 31:30 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Fragwürdige fünf Minute nach der Pause

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Fragwürdige fünf Minute nach der Pause

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren mit 26:33 gegen Frisch Auf Göppingen II.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Verteidigen ohne Körperkontakt

Fußball: SV Fellbach Verteidigen ohne Körperkontakt

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach starten am Samstag gegen den Tabellendritten TSV Berg furios, müssen sich am Ende aber deutlich und verdient mit 3:7 (2:4) geschlagen geben.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Ein himmelweiter Unterschied

Handball: TV Oeffingen Ein himmelweiter Unterschied

Die Handballer des TV Oeffingen setzen sich in der Verbandsliga gegen den Tabellenletzten SG H2Ku Herrenberg II souverän mit 35:25 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Erst die Gäste aus Ehingen, dann das Spitzenspiel

Handball: TSV Schmiden Erst die Gäste aus Ehingen, dann das Spitzenspiel

Die Handballer des TSV Schmiden starten am Samstagabend, 18 Uhr, eine kleine Heimspielserie.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Zurück zu mehr Stabilität in der Abwehr

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Zurück zu mehr Stabilität in der Abwehr

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen empfangen am Samstagabend, 20 Uhr, die Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Die beste Offensive zu Gast

Fußball: SV Fellbach Die beste Offensive zu Gast

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz den Tabellendritten TSV Berg.
Von Susanne Degel
Handball: TVOe, SVF: Ein Tempospiel wie in Zeitlupe

Handball: TVOe, SVF Ein Tempospiel wie in Zeitlupe

Die Handballer des TV Oeffingen sind an diesem Freitag daheim gefordert, der SV Fellbach spielt am Samstag in Schömberg.
Von Maximilian Hamm
Eishockey: Stuttgart Rebels: „Ich schaue schon etwas neidisch auf die kleinen Dorf-Vereine“

Eishockey: Stuttgart Rebels „Ich schaue schon etwas neidisch auf die kleinen Dorf-Vereine“

Roland Schmid, Geschäftsführer des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels, spricht über den bisherigen Saisonverlauf.
Von Torsten Streib
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: SVF: Stabile Abwehr und starker Stürmer

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe SVF: Stabile Abwehr und starker Stürmer

Haris Krak, einst TVOe-Trainer, ist nicht mehr Coach beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen.
Von Torsten Streibund Eva Herschmann
Weitere Artikel zu TV Oeffingen Landesliga Württemberg
 