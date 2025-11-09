Nach 94 Minuten pfiff Schiedsrichter Steve Henriß das Spiel ab, und die Gäste feierten, als hätten sie gerade einen Sieg eingefahren. Für Maldin Ymeraj, den mitspielenden Co-Trainer des TV Oeffingen, war das Beweis genug. „Es sagt viel aus, wenn der Gegner zufrieden ist und sogar jubelt, weil er bei uns einen Punkt mitgenommen hat.“ Aber auch die Gastgeber können mit dem torlosen Unentschieden in der Spitzenbegegnung der Staffel 1 der Fußball-Landesliga am 13. Spieltag gut leben. Denn die Leistung auf dem Platz stimmte, nur ins Tor wollten die Oeffinger am Samstagnachmittag einfach nicht treffen.

Zwei der offensivstärksten Teams ohne Torausbeute Wohl die wenigsten hatten im Vorfeld vermutet, dass ausgerechnet die Partie zwischen zwei der stärksten Offensiven in der Liga torlos bleiben würde. Doch Trainer Robert Gitschler hatte die Spieler aus Leonberg/Eltingen mit einem klaren Verteidigungsauftrag auf den Kunstrasen des Tennwengerts geschickt. Die Offensive der Oeffinger ganz auszuschalten, gelang dem SV zwar nicht, aber er fand ausreichend geeignete Gegenmaßnahmen, um die Platzherren in ihren Kreisen empfindlich zu stören.

Die Gäste lauern auf Konter

Der SV Leonberg/Eltingen überließ Ball und Spielkontrolle dem Gegner, stellte sich zumeist mit elf Mann hinten rein und lauerte auf Konter. Ein paar wenige hatte das Team auch, die allerdings entweder von Oeffingens standfester Abwehr unterbunden oder von den Angreifern vergeben wurden. Auch jene vom aktuell mit sieben Treffern besten Torschützen Ennio Ohmes, der rund eine Viertelstunde vor Schluss frei vor TVOe-Keeper Kerim Redzepovic auftauchte.

Maldin Ymeraj vergibt drei Großchancen

Auch ohne Tore war es eine intensive zum Teil hitzige Partie der Tabellennachbarn, in der der TVOe mehr Spielanteile hatte und auch über weite Strecken das Tempo vorgab. Doch obschon die Gastgeber auf dem Platz die dominierende Mannschaft waren und dank ihrer Schnelligkeit auch die eine oder andere Torchance bekamen, das Spielgerät brachten sie einfach nicht im Netz unter. Auch weil SV-Schlussmann Julian Bär einen bärenstarken Tag hatte. Ein ums andere Mal bekam er ein Bein oder die Faust dazwischen, etwa beim Torschuss von Veton Ahmeti gegen Ende der ersten Spielhälfte, als er den Ball an den Pfosten lenkte.

„Wir haben gut gespielt, aber natürlich hat ein Tor gefehlt, und das ist auch meine Schuld gewesen“, sagte Maldin Ymeraj, der zwischen der 62. und 76. Minute drei Großchancen vergab. Unzufrieden war der 30-Jährige dennoch nicht, denn es war erneut ein spielstarker Auftritt des TV Oeffingen gewesen, der nun schon seit neun Spielen ungeschlagen ist. TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis, Gorica, Hashani, Calemba – Feyhl, Kuntz (46. Rakic), Ahmeti, Memaj – Kloos (82. Ljan), Ymeraj.