Fußball: TV Oeffingen Mit erhobenem Haupt verabschiedet
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlierenin der dritten Runde des Verbandspokals gegen den favorisierten Oberligisten TSG Backnang mit 0:3 (0:2).
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen haben am Mittwochabend mit 0:3 (0:2) gegen den Oberliga-Vertreter TSG Backnang verloren. Der TVOe ist somit in der dritten Runde aus dem württembergischen Pokal ausgeschieden. Doch die Mannschaft um das Trainergespann Rico Scheurich und Maldin Ymeraj geht erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb und konzentriert sich nun auf die Liga, die für den TVOe am Sonntag, 15.30 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SG Schorndorf beginnt.