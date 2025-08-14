 
Fußball: TV Oeffingen Mit erhobenem Haupt verabschiedet

1
Umzingelt von gleich drei Backnangern: Oeffingens Kevin Ljan Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlierenin der dritten Runde des Verbandspokals gegen den favorisierten Oberligisten TSG Backnang mit 0:3 (0:2).

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen haben am Mittwochabend mit 0:3 (0:2) gegen den Oberliga-Vertreter TSG Backnang verloren. Der TVOe ist somit in der dritten Runde aus dem württembergischen Pokal ausgeschieden. Doch die Mannschaft um das Trainergespann Rico Scheurich und Maldin Ymeraj geht erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb und konzentriert sich nun auf die Liga, die für den TVOe am Sonntag, 15.30 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SG Schorndorf beginnt.

 

Das Ergebnis sieht deutlicher aus als das Spiel war

Die TSG Backnang ist im Verbandspokal ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Doch das Ergebnis sieht deutlicher aus, als es das Spielgeschehen im Sami-Khedira-Stadion tatsächlich hergab. Lukas Hornek hatte die Gäste in der 18. Minute in Führung gebracht, weil die umformierte Abwehr (Kapitän und Innenverteidiger Myrdon Gorica fehlte urlaubsbedingt), die bis dahin aufmerksam und solide gestanden war, für einen Moment Orientierung und Ordnung verloren hatte. Das 2:0 erzielte Terry Asare per Foulelfmeter (42.). Das 3:0 in der 86. Minute wird offiziell dem Backnanger Flavio Santoro zugeschrieben, aber den entscheidenden letzten Impuls, der den Ball über die Torlinie lenkte, gab Oeffingens Luis Feyhl per Kopf.

Ymeraj vergibt die dickste Chance für den TVOe

Die Platzherren, bei denen vier Spieler aus der zweiten Mannschaft im Aufgebot standen und die auch zum Einsatz kamen, spielten auch sonst munter mit. Die dickste Gelegenheit von allen bot sich dem mitspielenden Co-Trainer Maldin Ymeraj in der ersten Spielhälfte beim Stand von 0:1. Backnangs Patrick Tichy warf sich jedoch in letzter Sekunde in die Schussbahn und lenkte die Kugel entscheidend vom TSG-Kasten ab.

Die TSG zieht standesgemäß ins Achtelfinale ein

„Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden. Wir sind eine Runde weitergekommen, das war das Ziel“, sagte Backnangs Trainer Mario Marinic. „Wir sind also standesgemäß ins Achtelfinale eingezogen.“ Einen Unterschied vom spielerischen Niveau hat auch Oeffingens Trainerteam gesehen. „Aber wir haben unsere Sache sehr gut gemacht. Wir hatten auch unsere Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Doch das Potenzial in der Mannschaft ist da“, sagte Maldin Ymeraj.

Gegen die SG Schorndorf in anderer Besetzung

Während die Oeffinger ausgeschieden sind, ist Liga-Gegner SG Schorndorf mit einem 3:2-Erfolg – nach einem 0:2-Rückstand – am Mittwoch gegen den Oberliga-Aufsteiger Türkspor Neckarsulm ins Pokal-Achtelfinale eingezogen. Robin Neupert, der Co-Trainer von Türkspor Neckarsulm, lobte hinterher die „sehr disziplinierte Leistung und Einstellung“ des Gegners, mit dem sich der TVOe am Sonntag auseinandersetzen muss – dann aber in anderer Besetzung. „Fast alle Urlauber, bis auf Gent Musa und Kennedy Marques, sind wieder da“, so Maldin Ymeraj, der am Mittwoch kurz vor der Halbzeitpause umknickte und vom Spielfeld ging, nach der Begegnung aber sogleich Entwarnung gab. „Es ist nicht schlimm, ich kann sicher am Sonntag spielen.“

TV Oeffingen:
Haug – Bren, Rakic (66. Roth), Hashani, Calemba - Nektarios Tsouloulis (73. Queißer), Kuntz (79. Häupler), Vasilios Tsouloulis (57. Feyhl), Ljan – Ymeraj (44. Benz), Kloos.

