  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Ohne Punkte zum Auftakt beim Aufsteiger

Fußball: TV Oeffingen: Ohne Punkte zum Auftakt beim Aufsteiger
1
Der Oeffinger Kilian Kuntz (links) trifft im Spiel gegen den Aufsteiger SG Schorndorf zur 1:0-Führung. Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren ihr erstes Saisonspiel am Sonntag trotz spielerischer Überlegenheit bei der SG Schorndorf mit 3:4 (1:2).

Die frühe Führung hat den Oeffinger Fußballern im ersten Landesligaspiel der neuen Saison kein Glück gebracht. Schon nach vier Minuten hatte Kilian Kuntz am Sonntag das 1:0 für die Gäste beim Landesliga-Aufsteiger SG Schorndorf erzielt – am Ende stand es 4:3 (2:1) für die Platzherren. „Das Spiel mit Ball hat mir bei unserer Mannschaft sehr gut gefallen, das Spiel ohne Ball hingegen nicht“, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer des TVOe, der den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielt hatte.

 

Die Oeffinger waren gewarnt

Mit dem 3:2-Erfolg gegen den Oberliga-Aufsteiger Türkspor Neckarsulm in der ersten Runde des württembergischen Verbandspokals hatte der Landesliga-Neuling aus Schorndorf bereits unter der Woche aufhorchen lassen. Die Oeffinger, in der vergangenen Runde auf Platz fünf in der Abschlusstabelle, waren gewarnt gewesen. Tatsächlich knüpften die Gastgeber gegen das arrivierte Landesliga-Team vom Tennwengert an die bereits gezeigten Pokaltugenden an. Mit Disziplin und Einstellung hatte die SG schon die spielerisch überlegenen Neckarsulmer, die 2:0 vorn gelegen waren, noch auf die Verliererstraße geschickt. Und auch die mit mehr Ballbesitz gesegneten Oeffinger ließen sich bei der Premiere gegen die SG ein ums andere Mal vom schnellen Umschaltspiel der gegnerischen Akteure düpieren. Am Ende musste sich der TVOe – wie auch der Oberliga-Vertreter – knapp geschlagen geben. „Vorn waren wir top, hinten flop, und die Fitness hat uns auch gefehlt“, sagte Ymeraj.

Die Oeffinger nutzen ihre Chancen nicht

Und so kam es, dass Marcello Vulcano gegen die spielerisch stärkere Mannschaft auf dem Platz in der 15. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer setzen konnte, und Maximilian Schulz noch vor der Pause auf 2:1 für die SG erhöhte (41. Minute). Das 2:2 legte Kilian Kuntz mit einer Flanke für Maldin Ymeraj auf (50.). In den Folgeminuten kombinierten sich die Oeffinger immer häufiger in den Strafraum, nutzten aber ihre Chancen nicht.

Die SG Schorndorf kontert erfolgreich

In die Drangphase der Gäste hinein konterte die SG. Schnörkellos mit langen Pässen überbrückten die Akteure das Mittelfeld und überrumpelten in Person von Yannick-Marc Munk zweimal in wenigen Minuten die TVOe-Verteidigung – 3:2 (54.) und 4:2 (58.). Den Endstand von 3:4 aus Sicht des TVOe stellte Mardoche Benjamin Calemba mit einem schön herausgespielten Treffer in der 68. Minute her.

In der Abwehr nicht eng genug gestanden

Trotz der Auftaktniederlage bei der SG Schorndorf sieht Maldin Ymeraj die Oeffinger auf einem guten Weg. Die Mannschaft besitze Qualität, so der 31-Jährige, das habe sie mit ihrem Passspiel gezeigt. „Wir machen Tore mit unserem Spielaufbau, die Gegentore heute resultieren aus lang geschlagenen Bällen oder Fehlern von uns. Wir sind in der Abwehr nicht eng genug gestanden und haben oft zu viel Platz zwischen uns gelassen. Daran werden wir arbeiten.“

TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica, Hashani, Calemba – Rakic (22. Nektarios Tsouloulis), Ahmeti (85. Vasilios Tsouloulis), Memaj (81. Ljan) – Kuntz, Ymeraj (66. Feyhl), Kloos.    TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica, Hashani, Calemba – Rakic (22. Nektarios Tsouloulis), Ahmeti (85. Vasilios Tsouloulis), Memaj (81. Ljan) – Kuntz, Ymeraj (66. Feyhl), Kloos.

