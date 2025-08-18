Fußball: TV Oeffingen Ohne Punkte zum Auftakt beim Aufsteiger
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren ihr erstes Saisonspiel am Sonntag trotz spielerischer Überlegenheit bei der SG Schorndorf mit 3:4 (1:2).
Die frühe Führung hat den Oeffinger Fußballern im ersten Landesligaspiel der neuen Saison kein Glück gebracht. Schon nach vier Minuten hatte Kilian Kuntz am Sonntag das 1:0 für die Gäste beim Landesliga-Aufsteiger SG Schorndorf erzielt – am Ende stand es 4:3 (2:1) für die Platzherren. „Das Spiel mit Ball hat mir bei unserer Mannschaft sehr gut gefallen, das Spiel ohne Ball hingegen nicht“, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer des TVOe, der den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielt hatte.