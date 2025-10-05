Mit breiter Brust nach zuletzt drei Siegen sind die Oeffinger Landesliga-Fußballer zur Auswärtspartie beim Spitzenreiter SKV Rutesheim gefahren – und haben auch dort die maximale Ausbeute mitgenommen. 1:0 (1:0) hat die Mannschaft vom Tennwengert den bisher noch ungeschlagenen Tabellenführer besiegt. Schütze des goldenen Tores war am Samstag Maldin Ymeraj.

Schon vor dem Anpfiff ein gutes Gefühl Das Betreuerteam – Rico Scheurich, Maldin Ymeraj und Teamchef Johannes Maxelon – war schon vor Anpfiff optimistisch. „Ich habe die Jungs in der Kabine angesehen und mein Bauchgefühl war gut“, sagt der mitspielende Co-Trainer Maldin Ymeraj, der in der 31. Minute das goldene Tor erzielte.

Der TVOe ist auf Konter aus

Der Erfolg beim Spitzenreiter war kein Geschenk, sondern das Ergebnis von Leistung und Taktik seitens der Gäste. „Alles, was wir unter der Woche im Training erarbeitet und besprochen haben, haben wir umgesetzt“, sagt Maldin Ymeraj zufrieden. Wie schon beim 4:2-Sieg in Weinstadt waren die Oeffinger auf Konter aus und überließen den Platzherren häufiger das Spielgerät. „Sie waren in Ballbesitz, aber wir waren gefährlicher“, sagt der 30-Jährige.

Zum ersten Mal ohne Gegentor

Und der TVOe stand hinten stabil: Zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison blieb die Mannschaft ohne Gegentor. „Alle elf Spieler, die auf dem Platz standen, haben gegen den Ball gearbeitet. Diesmal haben die Verteidiger für uns den Punkt gewonnen, wir sollten einfach öfter zu Null spielen“, sagt Maldin Ymeraj.

Kevin Kloos hat das 2:0 auf dem Fuß

Das 1:0 für die Gäste fiel nach einem Konter über links. Kevin Kloos brachte die Kugel flach in den Sechzehner, und der ehemalige albanische Fußballprofi vollendete mit links rechts ins Netz (31. Minute). Es war nicht die einzige Gelegenheit, die der TV Oeffingen beim Tabellenführer hatte. Und hätte beispielsweise Kevin Kloos nach der Pause das 2:0 gemacht, als er allein vor dem Tor an SKV-Schlussmann Jan Göbel scheiterte, wäre die Schlussphase etwas weniger aufregend verlaufen.

Von der 85. Minute an in Unterzahl

Die Oeffinger, die seit der 85. Minute mit einem Mann weniger auf dem Feld standen, nachdem Mardoche Benjamin Calemba die zweite gelbe Karte in der Partie gesehen hatte, haben die knappe Führung mit allen erlaubten Mitteln verteidigt. Und das ziemlich lange, denn Schiedsrichter Luca Storz ließ acht Minuten nachspielen. „Dass wir viermal hintereinander gewonnen haben, kommt für mich nicht überraschend, überraschend waren für mich vielmehr die vier Niederlagen zu Beginn“, sagt Maldin Ymeraj.

TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis (90.+3 Kuntz), Gorica, Bren (40. Memaj), Hashani – Rakic, Uckan, Ahmeti, Kloos (70. Ljan) – Ymeraj (88. Vasilios Tsouloulis), Calemba.