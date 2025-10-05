 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Siegesserie hält auch beim Spitzenreiter

Fußball: TV Oeffingen Siegesserie hält auch beim Spitzenreiter

Fußball: TV Oeffingen: Siegesserie hält auch beim Spitzenreiter
1
Maldin Ymeraj erzielt das goldene Tor beim 1:0:Sieg des TVOe in Rutesheim. Foto: Eva Herschmann

Oeffingens Landesliga-Fußballer sind weiterhin auf Erfolgskurs und gewinnen am Samstag gegen die bisher ungeschlagene SKV Rutesheim mit 1:0 (1:0).

Mit breiter Brust nach zuletzt drei Siegen sind die Oeffinger Landesliga-Fußballer zur Auswärtspartie beim Spitzenreiter SKV Rutesheim gefahren – und haben auch dort die maximale Ausbeute mitgenommen. 1:0 (1:0) hat die Mannschaft vom Tennwengert den bisher noch ungeschlagenen Tabellenführer besiegt. Schütze des goldenen Tores war am Samstag Maldin Ymeraj.

 

Schon vor dem Anpfiff ein gutes Gefühl

Das Betreuerteam – Rico Scheurich, Maldin Ymeraj und Teamchef Johannes Maxelon – war schon vor Anpfiff optimistisch. „Ich habe die Jungs in der Kabine angesehen und mein Bauchgefühl war gut“, sagt der mitspielende Co-Trainer Maldin Ymeraj, der in der 31. Minute das goldene Tor erzielte.

Der TVOe ist auf Konter aus

Der Erfolg beim Spitzenreiter war kein Geschenk, sondern das Ergebnis von Leistung und Taktik seitens der Gäste. „Alles, was wir unter der Woche im Training erarbeitet und besprochen haben, haben wir umgesetzt“, sagt Maldin Ymeraj zufrieden. Wie schon beim 4:2-Sieg in Weinstadt waren die Oeffinger auf Konter aus und überließen den Platzherren häufiger das Spielgerät. „Sie waren in Ballbesitz, aber wir waren gefährlicher“, sagt der 30-Jährige.

Zum ersten Mal ohne Gegentor

Und der TVOe stand hinten stabil: Zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison blieb die Mannschaft ohne Gegentor. „Alle elf Spieler, die auf dem Platz standen, haben gegen den Ball gearbeitet. Diesmal haben die Verteidiger für uns den Punkt gewonnen, wir sollten einfach öfter zu Null spielen“, sagt Maldin Ymeraj.

Kevin Kloos hat das 2:0 auf dem Fuß

Das 1:0 für die Gäste fiel nach einem Konter über links. Kevin Kloos brachte die Kugel flach in den Sechzehner, und der ehemalige albanische Fußballprofi vollendete mit links rechts ins Netz (31. Minute). Es war nicht die einzige Gelegenheit, die der TV Oeffingen beim Tabellenführer hatte. Und hätte beispielsweise Kevin Kloos nach der Pause das 2:0 gemacht, als er allein vor dem Tor an SKV-Schlussmann Jan Göbel scheiterte, wäre die Schlussphase etwas weniger aufregend verlaufen.

Von der 85. Minute an in Unterzahl

Die Oeffinger, die seit der 85. Minute mit einem Mann weniger auf dem Feld standen, nachdem Mardoche Benjamin Calemba die zweite gelbe Karte in der Partie gesehen hatte, haben die knappe Führung mit allen erlaubten Mitteln verteidigt. Und das ziemlich lange, denn Schiedsrichter Luca Storz ließ acht Minuten nachspielen. „Dass wir viermal hintereinander gewonnen haben, kommt für mich nicht überraschend, überraschend waren für mich vielmehr die vier Niederlagen zu Beginn“, sagt Maldin Ymeraj.

     TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis (90.+3 Kuntz), Gorica, Bren (40. Memaj), Hashani – Rakic, Uckan, Ahmeti, Kloos (70. Ljan) – Ymeraj (88. Vasilios Tsouloulis), Calemba.

Weitere Themen

Fußball: TV Oeffingen: Siegesserie hält auch beim Spitzenreiter

Fußball: TV Oeffingen Siegesserie hält auch beim Spitzenreiter

Oeffingens Landesliga-Fußballer sind weiterhin auf Erfolgskurs und gewinnen am Samstag gegen die bisher ungeschlagene SKV Rutesheim mit 1:0 (1:0).
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Die Abwehr führt zum perfekten Start

Handball: TSV Schmiden Die Abwehr führt zum perfekten Start

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Freitagabend bei der SG Kenzingen/Herbolzheim mit 32:29. Das Team feiert damit am dritten Spieltag den dritten Sieg.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Der Trainer kann es sich nicht erklären

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Der Trainer kann es sich nicht erklären

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC verlieren beim TSV Bönnigheim erstmals in dieser Saison – 31:36 (20:18).
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Eine erste Hälfte zum Vergessen

Fußball: SV Fellbach Eine erste Hälfte zum Vergessen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bleiben am Freitag auch beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen ohne Punkte – 1:4 (0:3). Es ist bereits die vierte Niederlage nacheinander.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Mit breiter Brust zum Ersten

Fußball: TV Oeffingen Mit breiter Brust zum Ersten

Die wiedererstarkten Oeffinger Fußballer fahren an diesem Samstag zum Tabellenführer SKV Rutesheim.
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach: Schon wieder andere Startelf

Fußball: SV Fellbach Schon wieder andere Startelf

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitag, 15 Uhr, beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen an.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Gegen die Jüngsten der Liga

Basketball Pro B: SV Fellbach Gegen die Jüngsten der Liga

Den Basketballern des SV Fellbach steht eine doppelte Aufgabe bevor: am Freitag das Gastspiel in Frankfurt und am Sonntag das erste Heimspiel – gegen den FC Bayern Basketball II.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen II: Spannende Liga mit vielen neuen Gegnern

Handball: HC Schmiden/Oeffingen II Spannende Liga mit vielen neuen Gegnern

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten am Samstag bei der HSG Cannstatt/Münster/MES in die neue Saison.
Von Susanne Degel
Volleyball: SV Fellbach: Mit neuer Größe und Sprungkraft zum Erfolg

Volleyball: SV Fellbach Mit neuer Größe und Sprungkraft zum Erfolg

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach starten am Samstag mit der Auswärtspartie bei der TG Bad Waldsee in die neue Saison in der Regionalliga.
Von Susanne Degel
Ringen: Alpay Eser: Olympische Spiele 2032 als Ziel

Ringen: Alpay Eser Olympische Spiele 2032 als Ziel

Der 16-jährige Ringer Alpay Eser aus Fellbach ist amtierender deutscher U-17-Meister im Schwergewicht.
Von Harald Landwehr
Weitere Artikel zu TV Oeffingen Landesliga Württemberg
 