Fußball: TV Oeffingen Siegesserie hält auch beim Spitzenreiter
Oeffingens Landesliga-Fußballer sind weiterhin auf Erfolgskurs und gewinnen am Samstag gegen die bisher ungeschlagene SKV Rutesheim mit 1:0 (1:0).
Mit breiter Brust nach zuletzt drei Siegen sind die Oeffinger Landesliga-Fußballer zur Auswärtspartie beim Spitzenreiter SKV Rutesheim gefahren – und haben auch dort die maximale Ausbeute mitgenommen. 1:0 (1:0) hat die Mannschaft vom Tennwengert den bisher noch ungeschlagenen Tabellenführer besiegt. Schütze des goldenen Tores war am Samstag Maldin Ymeraj.