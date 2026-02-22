Es war damals, im Sommer 2024, ein tränenreicher Abschied. Nach mehr als zwölf gemeinsamen Jahren trennten sich die Wege von Haris Krak und den Oeffinger Landesliga-Fußballern. Die Beteiligten gingen als Freunde auseinander, und nach rund eineinhalb Jahren sind die Freunde jetzt wieder vereint. Am Wochenende hat Johannes Maxelon, der sportliche Leiter des TVOe, verkündet, dass Haris Krak ab sofort wieder Trainer der ersten Mannschaft ist.

Es ist bereits das zweite Mal, dass der mittlerweile 46-Jährige auf den Tennwengert zurückkehrt. Nach einer angekündigten freiwilligen Auszeit in der Saison 2023/24, kam Haris Krak im April 2024 als Retter in höchster Not wieder. Das Team hatte bis dahin eine reichlich verkorkste Saison unter seinem Nachfolger Giuseppe Greco erlebt. Mit Krak gelang den Oeffinger Fußballern eine unglaubliche Siegesserie und damit doch noch der kaum mehr erwartete Klassenverbleib.

Nach der Trennung und der erfolgreichen Rückkehr mit der Rettung vor dem Abstieg – und dem Gewinn der inoffiziellen Rückrundenmeisterschaft – wollten der TVOe und Krak den Weg auch weiter gemeinsam gehen. Doch es kam anders. Haris Krak erhielt im Sommer 2024 eine Offerte vom Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen, die er nicht ablehnen konnte. Und nach reiflichem Überlegen entschied er sich, das Angebot des zwei Klassen höher spielenden Vereins anzunehmen.

Obwohl sie Krak beim TVOe ungern ziehen ließen, gönnten sie ihm die Chance auf den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn von Herzen. Zumal die Verantwortlichen mit Rico Scheurich einen Nachfolger gefunden hatte, der ähnlich tickte und eine ähnliche Philosophie verfolgte wie sein Vorgänger. Im vergangenen Oktober – nach einer Niederlagenserie in der Oberliga – trennten sich dann die Wege von Haris Krak und dem FSV 08. „Es war eine schöne Zeit. Aber ich kenne die Oberliga aus meiner aktiven Karriere. Es war klar, dass irgendwann, wenn es nicht läuft, so was passiert“, sagt Krak.

Derweil lastete beim TVOe immer mehr Arbeit auf den Schultern von Maldin Ymeraj. Der 30-jährige ehemalige albanische Fußballprofi, als mitspielender Co-Trainer verpflichtet, musste zunehmend immer häufiger die Aufgaben von Rico Scheurich übernehmen, weil der Trainer aus privaten Gründen oft nicht anwesend sein konnte. Vor kurzem nun erklärte Scheurich, dass er aus persönlichen Gründen sein Amt niederlegen werde.

Die Entscheidung traf die Oeffinger Abteilungsvorderen nicht ganz unerwartet, und es dauerte nicht lange, bis der kurze Draht zum ehemaligen Coach glühte. Daran, dass der TVOe sein Herzensverein ist, hat Haris Krak ohnehin nie einen Hehl gemacht, und so hat er nicht allzu lange nachdenken müssen, bevor er wieder Ja sagte. Er freut sich auf neue Aufgaben an altbekannter Wirkungsstätte. „Den Weg in die Kabine muss mir hier keiner zeigen.“