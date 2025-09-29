Fußball: TV Oeffingen: Vier Tore in überragenden 30 Minuten

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen sind in der Erfolgsspur. 5:2 (4:1) haben sie ihr Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Ilshofen gewonnen und mit neun Punkten in Serie einen Riesensatz raus aus der Abstiegszone auf den achten Platz gemacht. „Wir zeigen jetzt unsere Qualität, und jetzt sind auch die Ergebnisse dementsprechend“, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer des TVOe.

Für Gent Musa, der sich im Training verletzt hatte, und Justin Bren, der noch immer mit dem Rücken Probleme hat, kamen Nektarios Tsouloulis und Kilian Kunst in die Startelf der Oeffinger. Diese musste allerdings gleich einen Rückschlag verkraften. Denn Cedric Krämer brachte die Gäste aus Ilshofen bereits nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. Doch die Platzherren schüttelten sich kurz, drückten aufs Tempo und spielten sich hernach in einen wahren Rausch.

Die Oeffinger Spielen nach dem 4:1 mit Köpfchen

Es folgten überragende 30 Minuten mit vier Toren für die Platzherren. Adnan Rakic glich zum 1:1 aus (24.). Kilian Kuntz erzielte die Führung zum 2:1 (32.), Kevin Kloos stellte auf 3:1 (38.) und wiederum Adnan Rakic erhöhte noch vor der Pause auf 4:1 (45.). „Das hatte nichts mit Glück zu tun, sondern mit Können“, sagt Maldin Ymeraj.

Nach der Pause passierte lange nichts. Die Oeffinger spielten mit Köpfchen – und dem Ziel, drei Punkte zu holen. Und der TSV Ilshofen mühte sich lange redlich, aber vergeblich. Bis Lukas Lindner in der 85. Minute doch noch auf 2:4 verkürzte. Das wiederum stachelte den Ehrgeiz der Gastgeber an, und Laurent Hashani traf nach Ecke von Maldin Ymeraj zum 5:2-Endstand (88.).

Drei Spiele, zwölf Tore

Es sei allerhöchste Zeit, dass die positiven Ergebnisse eingefahren werden, sagt der 30-jährige ehemalige albanische Fußballprofi. „Wir hatten eine wirkliche schwierige Zeit zu Beginn der Saison mit den vier Niederlagen hintereinander, obwohl wir in allen Spielen mit Ausnahme dem Auswärtsspiel beim TSV Heimerdingen die bessere Mannschaft waren. Aber aus dieser Phase sind wir raus.“ Die Mannschaft sei jetzt voll da. „Ich sehe nicht nur im Training, was jeder kann“, sagt Ymeraj. Vor allem die Offensive sei aktuell auf einem hohen Niveau. „Wir haben in den vergangenen drei Begegnungen zwölf Tore erzielt. Aber wir haben auch sechs Gegentore bekommen, eben weil wir so offensiv und hinten manchmal zu offen sind. Daran werden wir arbeiten.“

TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis, Gorica, Hashani, Feyhl – Rakic (87. Ljan), Uckan, Ahmeti, Kloos (75. Calemba) – Ymeraj (87. Vasilios Tsouloulis), Kuntz (77. Broos).