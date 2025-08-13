Fußball: TV Oeffingen „Wir sind besser aufgestellt“
Oeffingens Kapitän Myrdon Gorica äußert sich zur Vorbereitung, zum Team und zu den Erwartungen in der neuen Saison.
Oeffingens Kapitän Myrdon Gorica äußert sich zur Vorbereitung, zum Team und zu den Erwartungen in der neuen Saison.
Myrdon Gorica ist einer der dienstältesten Spieler im Trikot des TV Oeffingen. Seit der Saison 2016/2017 spielt der Innenverteidiger bereits beim Fußball-Landesligisten. Er hat seither 205 Pflichtspiele für den Verein bestritten und dabei acht Tore erzielt. Zu Beginn der vergangenen Saison hat der 28-Jährige die Kapitänsbinde von Maldin Ymeraj, jetzt mitspielender Co-Trainer, übernommen. Auch in dieser Spielzeit führt der Defensivmann die Mannschaft aufs Spielfeld.