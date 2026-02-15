 
1
Rico Scheurich ist nicht mehr länger Trainer beim TV Oeffingen. Foto: Eva Herschmann

Rico Scheurich hat beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen sein Amt aus persönlichen Gründen in der Winterpause niedergelegt.

Rico Scheurich ist nach rund eineinhalb Jahren nicht mehr Trainer beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen. Der 38-Jährige, der zuletzt schon ab und an beim Training und auch bei einigen Spielen nicht dabei sein konnte, hat aus persönlichen Gründen sein Amt in der Winterpause niedergelegt. Maldin Ymeraj, bisher mitspielender Co-Trainer, übernimmt vorerst als Spielertrainer die vakante Position. Ein Nachfolger für Scheurich soll aber noch vor dem ersten Spiel nach der Winterpause am 7. März bei der Sport-Union Neckarsulm präsentiert werden, sagt der sportliche Leiter Johannes Maxelon. „Wir sind in Gesprächen.“

 

Zwei Testspiele – ein Sieg und eine Niederlage

Auf dem Platz hat der Tabellenfünfte der Landesliga zuletzt zweimal mit unterschiedlichem Erfolg gegen Bezirksliga-Vertreter getestet. Am vergangenen Mittwoch gewann die Mannschaft auf dem Kunstrasen des Tennwengerts gegen den Bezirksliga-Vertreter SV Pattonville mit 3:0. Dreifacher Torschütze war Mardoche Benjamin Calemba. Am Sonntag traten die ersatzgeschwächten Oeffinger, unter anderen fehlte der erkältete Spielertrainer Ymeraj, daheim gegen die Spvgg Cannstatt an und verloren die Partie mit 1:2. Torschütze für den TV Oeffingen war Kevin Ljan.

