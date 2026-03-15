 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Zu einfache Gegentore

Fußball: TV Oeffingen Zu einfache Gegentore

Fußball: TV Oeffingen: Zu einfache Gegentore
1
Oeffingens Coach Haris Krak sieht trotz der neuerlichen Niederlage eine positive Entwicklung. Foto: Eva Herschmann

Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen verliert sein erstes Heimspiel nach der Winterpause mit 1:2 gegen den TSV Heimerdingen.

Die Oeffinger Landesliga-Fußballer haben ihr erstes Heimspiel im neuen Jahr verloren. Nach dem missglückten Auftakt in der Fremde mit dem 1:5 bei der Sport-Union Neckarsulm unterlag die Mannschaft am Sonntag gegen den TSV Heimerdingen mit 1:2 (0:0). TVOe-Trainer Haris Krak sieht aber eine positive Entwicklung.

 

Nach dem Seitenwechsel sind die Oeffinger am Drücker

Es war ein Spiel, das die Oeffinger nicht hätten verlieren müssen. Lange sah es nach einem Unentschieden aus. In der ersten torlosen Spielhälfte auf dem Kunstrasen des Tennwengerts kontrollierten die Gastgeber die Partie, ohne jedoch zwingende Chancen zu erarbeiten. Die beste Gelegenheit hatten die Heimerdinger nach einer Ecke, doch TVOe-Keeper Kerim Redzepovic war wachsam (37. Minute). „Wir haben viel in der gegnerischen Hälfte gespielt ohne viel zu bewirken, und dann kassieren wir in unsere Druckphase hinein ein viel zu einfaches Gegentor. Das hat dem Gegner in die Karten gespielt“, sagte Haris Krak.

Denn nach dem Seitenwechsel drückten die Oeffinger. Leonis Memay scheiterte an TSV-Keeper Lukas Emmrich (51.). „Wir waren gefühlt näher an der Führung dran“, sagte Haris Krak. Doch auf der Gegenseite verarbeitete Dennis de Sousa Lourenco einen langen Ball aus der eigenen Hälfte zum 1:0 für die Heimerdinger (57.). „Es war ein Tor aus dem Nichts“, sagte der 49-Jährige.

Der TVOe hat mehr Spielanteile, schlägt aber daraus kein Kapital

Ein unnötiger Ballverlust leitete das 2:0 von Salvatore Pellegrino ein. Maldin Ymeraj, der im gegnerischen Strafraum gefoult worden war, gelang der Anschlusstreffer vom Elfmeterpunkt zum 1:2 (83.). Die Oeffinger hatten danach noch die Gelegenheit zum Ausgleich. Doch der Freistoß von Ymeraj landete in der Mauer (89.). „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen, wir hatten gefühlt 70 Prozent Spielanteile. Doch der TSV hat es schon auch gut verteidigt“, sagte der Oeffinger Trainer.

Haris Krak ist trotz der zweiten Niederlage im zweiten Pflichtspiel nach seiner Rückkehr nicht unzufrieden. „Ich sehe eine positive Entwicklung. Wir haben phasenweise richtig gut gespielt und waren nach Ballverlusten viel aktiver. Aber wir schaffen noch nicht 90 Minuten ohne Fehler. Aber wir sind ein gutes Stück weiter.“     TV Oeffingen: Redzepovic – Tsouloulis, Gorica, Hashani, Uckan – Feyhl, Ahmeti, Memaj (81. Zeneli), Ymeraj – Kloos (46. Ljan), Calemba.

Weitere Themen

Handball: SV Fellbach: Schwach gegen Schwächer

Handball: SV Fellbach Schwach gegen Schwächer

Die Handballer des SV Fellbach verlieren in der Verbandsliga bei den TSF Ditzingen am Samstag mit 26:28.
Von Maximilian Hamm
Handball: TV Oeffingen: Den Sieg nach Hause gezittert

Handball: TV Oeffingen Den Sieg nach Hause gezittert

Die Handballer des TV Oeffingen führen bei der Spvgg Mössingen hoch, gewinnen aber am Ende nur mit 36:34 (18:11).
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: Drittes Spiel, dritter Sieg

Fußball: SV Fellbach Drittes Spiel, dritter Sieg

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen beim FC Esslingen mit 2:1 und bejubeln damit seit dem Re-Start nach der Winterpause den dritten Erfolg nacheinander.
Von Susanne Degel
RSG: Gymnastik International: Gastgeberinnen gewinnen alle Einzelfinals

RSG: Gymnastik International Gastgeberinnen gewinnen alle Einzelfinals

Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden gewinnt beim Heimturnier „Gymnastik International“ mit Reifen und Keulen. Lada Pusch siegt mit dem Ball, Viktoria Steinfeld zudem mit dem Band.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Die Gäste lassen nicht viel zu

Handball: TSV Schmiden Die Gäste lassen nicht viel zu

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Sonntag bei der HSG Konstanz II dank einer starken Leistung in der Abwehr verdient mit 39:26.
Von Susanne Degel
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Hauptsache gewonnen

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Hauptsache gewonnen

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen das Duell mit der HSG Fridingen/Mühlheim nach einem Fehlerfestival mit 31:29 (14:14).
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Ein Wiedersehen mit anderen Vorzeichen

Handball: TSV Schmiden Ein Wiedersehen mit anderen Vorzeichen

Die Handballer des TSV Schmiden gastieren am Sonntag in der Oberliga bei der zweiten Vertretung der HSG Konstanz.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Offene Rechnung begleichen

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Offene Rechnung begleichen

Die HC-Handballerinnen empfangen an diesem Samstag, 20 Uhr, die HSG Fridingen/Mühlheim in Oeffingen. Linda Leukert fällt für den Rest der Saison aus.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Die Spieler müssen wieder alles reinhauen

Fußball: SV Fellbach Die Spieler müssen wieder alles reinhauen

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach tritt am Sonntag, 14 Uhr, beim abstiegsbedrohten FC Esslingen an.
Von Susanne Degel
RSG: Gymnastik International: Darja Varfolomeev zeigt Neues

RSG: Gymnastik International Darja Varfolomeev zeigt Neues

Mehr als 100 Gymnastinnen aus 20 Nationen wetteifern an diesem Wochenende beim 30. Traditionsturnier „Gymnastik International“ in der Schmidener 1-2-3-Sporthalle.
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu TV Oeffingen Landesliga Württemberg
 
 