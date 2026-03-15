Fußball: TV Oeffingen Zu einfache Gegentore
Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen verliert sein erstes Heimspiel nach der Winterpause mit 1:2 gegen den TSV Heimerdingen.
Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen verliert sein erstes Heimspiel nach der Winterpause mit 1:2 gegen den TSV Heimerdingen.
Die Oeffinger Landesliga-Fußballer haben ihr erstes Heimspiel im neuen Jahr verloren. Nach dem missglückten Auftakt in der Fremde mit dem 1:5 bei der Sport-Union Neckarsulm unterlag die Mannschaft am Sonntag gegen den TSV Heimerdingen mit 1:2 (0:0). TVOe-Trainer Haris Krak sieht aber eine positive Entwicklung.