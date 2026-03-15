Die Oeffinger Landesliga-Fußballer haben ihr erstes Heimspiel im neuen Jahr verloren. Nach dem missglückten Auftakt in der Fremde mit dem 1:5 bei der Sport-Union Neckarsulm unterlag die Mannschaft am Sonntag gegen den TSV Heimerdingen mit 1:2 (0:0). TVOe-Trainer Haris Krak sieht aber eine positive Entwicklung.

Nach dem Seitenwechsel sind die Oeffinger am Drücker Es war ein Spiel, das die Oeffinger nicht hätten verlieren müssen. Lange sah es nach einem Unentschieden aus. In der ersten torlosen Spielhälfte auf dem Kunstrasen des Tennwengerts kontrollierten die Gastgeber die Partie, ohne jedoch zwingende Chancen zu erarbeiten. Die beste Gelegenheit hatten die Heimerdinger nach einer Ecke, doch TVOe-Keeper Kerim Redzepovic war wachsam (37. Minute). „Wir haben viel in der gegnerischen Hälfte gespielt ohne viel zu bewirken, und dann kassieren wir in unsere Druckphase hinein ein viel zu einfaches Gegentor. Das hat dem Gegner in die Karten gespielt“, sagte Haris Krak.

Denn nach dem Seitenwechsel drückten die Oeffinger. Leonis Memay scheiterte an TSV-Keeper Lukas Emmrich (51.). „Wir waren gefühlt näher an der Führung dran“, sagte Haris Krak. Doch auf der Gegenseite verarbeitete Dennis de Sousa Lourenco einen langen Ball aus der eigenen Hälfte zum 1:0 für die Heimerdinger (57.). „Es war ein Tor aus dem Nichts“, sagte der 49-Jährige.

Der TVOe hat mehr Spielanteile, schlägt aber daraus kein Kapital

Ein unnötiger Ballverlust leitete das 2:0 von Salvatore Pellegrino ein. Maldin Ymeraj, der im gegnerischen Strafraum gefoult worden war, gelang der Anschlusstreffer vom Elfmeterpunkt zum 1:2 (83.). Die Oeffinger hatten danach noch die Gelegenheit zum Ausgleich. Doch der Freistoß von Ymeraj landete in der Mauer (89.). „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen, wir hatten gefühlt 70 Prozent Spielanteile. Doch der TSV hat es schon auch gut verteidigt“, sagte der Oeffinger Trainer.

Haris Krak ist trotz der zweiten Niederlage im zweiten Pflichtspiel nach seiner Rückkehr nicht unzufrieden. „Ich sehe eine positive Entwicklung. Wir haben phasenweise richtig gut gespielt und waren nach Ballverlusten viel aktiver. Aber wir schaffen noch nicht 90 Minuten ohne Fehler. Aber wir sind ein gutes Stück weiter.“ TV Oeffingen: Redzepovic – Tsouloulis, Gorica, Hashani, Uckan – Feyhl, Ahmeti, Memaj (81. Zeneli), Ymeraj – Kloos (46. Ljan), Calemba.