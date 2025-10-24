In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der dpa wird nach den Titelchancen für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefragt. Die Antwort ist klar - die zu Manuel Neuer weniger.
München - Die Mehrheit der Deutschen glaubt laut einer Umfrage nicht an den WM-Titel für die Fußball-Nationalmannschaft im kommenden Sommer. In der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur antworteten auf die Frage, ob Deutschland 2026 beim Endturnier in den USA, Kanada und Mexiko Weltmeister werde, 60 Prozent mit "nein".