In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der dpa wird nach den Titelchancen für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefragt. Die Antwort ist klar - die zu Manuel Neuer weniger.

München - Die Mehrheit der Deutschen glaubt laut einer Umfrage nicht an den WM-Titel für die Fußball-Nationalmannschaft im kommenden Sommer. In der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur antworteten auf die Frage, ob Deutschland 2026 beim Endturnier in den USA, Kanada und Mexiko Weltmeister werde, 60 Prozent mit "nein".

Nur 13 Prozent der Befragten glauben an den fünften WM-Titel für das DFB-Team. Rund ein Fünftel (27 Prozent) wollte keine Angaben machen oder sich nicht entscheiden. Für die Umfrage hat YouGov vom 17. bis 20. Oktober insgesamt 2.031 Menschen ab 18 Jahren befragt.

Für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes ist nach einem schwachen Start in die Qualifikation das direkte WM-Ticket zwei Spiele vor dem Gruppenschluss zum Greifen nah. Allerdings schätzen auch Experten andere Mannschaften wie Europameister Spanien, Weltmeister Argentinien und England höher ein als das Nagelsmann-Team.

Soll Neuer für die WM zurückkehren?

Beim zuletzt wieder verstärkt diskutierten möglichen Comeback von Manuel Neuer fällt die Stimmungslage weniger klar aus. 40 Prozent der Befragten finden nicht, dass der Torwart vom FC Bayern München für die WM zurückkehren sollte. 27 Prozent sind dafür. Ein Drittel (33 Prozent) entschied sich für keine der beiden Positionen.