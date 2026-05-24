 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. 1:4-Niederlage für stark dezimierten SV Fellbach – TSV Berg einfach abgezockter

Fußball-Verbandsliga 1:4-Niederlage für stark dezimierten SV Fellbach – TSV Berg einfach abgezockter

Fußball-Verbandsliga: 1:4-Niederlage für stark dezimierten SV Fellbach – TSV Berg einfach abgezockter
1
Adam Heilig (rechts) traf für den SV Fellbach zum zwischenzeitlichen 1:1. Foto: Archiv Günter Schmid

Die aufgrund zahlreicher Ausfälle noch jüngere Mannschaft des SV Fellbach hinterlässt in der Partie beim TSV Berg einen guten Eindruck, verliert aber dennoch mit 1:4.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Ein Beinbruch war sie nicht, die 1:4-Niederlage des Verbandsligisten SV Fellbach am Samstag beim TSV Berg. Schon gar nicht, wenn man sich das Aufgebot der Gäste anschaut. Aufgrund zahlreicher Ausfälle tauchten dort in Luka Pritzkow, Asim Tas und Roman Atabeg Saleh drei Namen auf, deren Wirkungskreis ansonsten die eigene A-Jugend ist. Alle drei wurden denn auch eingewechselt. Zudem stand in Niklas Loraing ein weiterer Mitspieler des Trios auf dem Platz, der aber seit geraumer Zeit zum Stammpersonal der Fellbacher Verbandsliga-Truppe zählt.

 

„So hat letztlich die coolere, abgezocktere Mannschaft, die jeden Fehler von uns bestraft hat, gewonnen“, bilanziert Leon Ziegler. Dieser, selbst erst 24 Jahre alt, ist eigentlich der Fellbacher A-Jugend-Coach und feierte gegen Berg Premiere an der Seitenlinie des Herrenteams. Denn auch das Trainer-Duo Kiriakoc und Nicos Gountoulas musste passen – Kiriakos Gountoulas Tochter hatte Taufe.

Das eh schon junge Fellbacher Team in Verbindung mit der weiteren, notgedrungenen Frischzellenkur machte seine Sache vor allem im ersten Abschnitt nicht schlecht. „Wenn man bedenkt, wie viele Schlüsselspieler ausgefallen sind, hat die Mannschaft in den ersten 45 Minute eine absolut solide Leistung abgeliefert, war ebenbürtig“, sagt Ziegler.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Verbandsliga: Bitterer Tag für den TSV Weilimdorf: Doppel-Rot und der Keeper im Krankenhaus

Fußball-Verbandsliga Bitterer Tag für den TSV Weilimdorf: Doppel-Rot und der Keeper im Krankenhaus

Mit der 0:2-Niederlage im Abstiegsduell in Ehingen schwinden die Chancen auf den Klassenverbleib. Die aktuelle Begegnung wird zu einer Chronologie der Nackenschläge.

Selbst der frühe Rückstand durch Jonathan Hill nach elf Minuten hat keine Spuren hinterlassen. Im Gegenteil. Nach 17 Minuten bediente Torben Hohloch Adam Heilig und dieser blieb im Eins-gegen Eins Sieger gegen Bergs Schlussmann Andre Port. Danach standen die Fellbacher weiterhin kompakt und hatten einige vielversprechende Umschaltmomente, die aber nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. „Ganz vorne ließen wir letztlich die Durchschlagskraft vermissen.“

Entscheidend für Gäste-Niederlage waren laut Ziegler zwei Situationen in der 46. und 55. Minute – jeweils erfolgreich abgeschlossen von Bergs-Toptorjäger Hannes Pöschel. Zuerst habe man ein Eiertor kassiert, sagt Ziegler. Soll heißen: Zweimal sei der Ball gegen die Latte gegangen und man habe auch danach den Ball nicht wegverteidigen können und er landete letztlich im Netz. Danach bekamen die Gastgeber einen „gerechtfertigten Foulelfmeter“ zugesprochen – Maximilian Bresic war der Verursacher. Danach hatten die Gäste bei den hohen Temperaturen gegen den routinierten Gegner nichts mehr entgegenzusetzen und kassierten noch das 1:4 durch Romeo Lindinger.

Unsere Empfehlung für Sie

Verbandsliga SV Fellbach: Nur zwei brummende Köpfe geholt bei 0:4-Heimpleite: „Ein absolutes No-Go“

Verbandsliga SV Fellbach Nur zwei brummende Köpfe geholt bei 0:4-Heimpleite: „Ein absolutes No-Go“

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren ihr Heimspiel gegen die Spfr Schwäbisch Hall mit 0:4, belegen in der Tabelle aber weiterhin den vierten Platz.

Übrigens: Die Fellbacher mussten gegen den TSV Berg außer auf ihre Langzeitverletzten und das Trainerduo Gountouls auch noch auf Leon Bauer, Thomas Bauer, Patrik Martinovic , Filip Stanic (alle angeschlagen), Torwart Alexander Lang (beruflich verhindert), Mert Icmez und Sirin Durmus (beide krank) sowie Patrick Fossi (beim Pokalfinale in Berlin) verzichten.

SV Fellbach: Hertel – Gutzeit, Kastrati, Strahl (62. Luka Pritzkow), Loraing – Heilig (79. Calemba), Tobias Holoch, Bresic (75. Asim Tas), Kara (87. Nije), Torben Hohloch – Terpsiadis (79. Roman Atabeg Saleh).

Weitere Themen

Fußball Bezirksliga: Erster Sieg nach neun Spielen – TSV Schmiden so gut wie gerettet

Fußball Bezirksliga Erster Sieg nach neun Spielen – TSV Schmiden so gut wie gerettet

Die Bezirksliga-Fußballer gewinnen beim Kellerkind TSV Michelfeld nach einer starken Mannschaftsleitung mit 3:0.
Von Torsten Streib
Fußball-Landesliga: TV Oeffingen macht Klassenverbleib nach überzeugendem Auftritt perfekt

Fußball-Landesliga TV Oeffingen macht Klassenverbleib nach überzeugendem Auftritt perfekt

Der TV Oeffingen gewinnt beim SV Leonberg/Eltingen souverän mit 5:1. Zwei Akteure schnüren den Doppelpack.
Von Eva Herschmann
Coaches des SV Fellbach bei Taufe: Gegner lehnt Spielverlegung ab: „Trainer sagt, sie verlieren immer freitags“

Coaches des SV Fellbach bei Taufe Gegner lehnt Spielverlegung ab: „Trainer sagt, sie verlieren immer freitags“

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag in der Fußball-Verbandsliga beim TSV Berg an. Dabei ist die Ausfallliste so lange wie schon lange nicht mehr.
Von Susanne Degel
Mädchenfußball neu bei TSV Schmiden: Die Idole am Nurmiweg heißen jetzt auch Giulia Gwinn und Alexia Putellas

Mädchenfußball neu bei TSV Schmiden Die Idole am Nurmiweg heißen jetzt auch Giulia Gwinn und Alexia Putellas

Eine Vision des Jugendleiters wird Realität: In der Fußballabteilung des TSV Schmiden gibt es seit Kurzem Mädchenteams, die von Stefan Baumert und Nicole Fuschetto trainiert werden.
Von Susanne Degel
World Challenge Cup in Portimao: Olympiasiegerin Darja Varfolomeev bleibt erstmals seit vier Jahren ohne Medaille

World Challenge Cup in Portimao Olympiasiegerin Darja Varfolomeev bleibt erstmals seit vier Jahren ohne Medaille

Gold und Silber für die Athletinnen der Nationalgruppe, aber kein Edelmetall für Olympiasiegerin Darja Varfolomeev beim World Challenge Cup der Rhythmischen Sportgymnastik in Portimao.
Von Eva Herschmann
Fußball SV Fellbach: Vier Spieler verlassen den Klub – zwei hätten die Trainer gerne gehalten

Fußball SV Fellbach Vier Spieler verlassen den Klub – zwei hätten die Trainer gerne gehalten

Beim A-Kreisligisten Kosova Kernen übernimmt ein Duo die Nachfolge des scheidenden Trainers Labinot Collaku.
Von Susanne Degel und Eva Herschmann
Sportgymnastik TSV Schmiden: Härtetest für die Nachfolgerinnen von Darja Varfolomeev

Sportgymnastik TSV Schmiden Härtetest für die Nachfolgerinnen von Darja Varfolomeev

Der TSV Schmiden holt bei den deutschen Jugendmeisterschaften drei Titel: Selina Wittich gewinnt den Mehrkampf (AK 13), Kira Isabel Schätzberger zwei Gerätewertungen (AK 11).
Von Eva Herschmann
TV Oeffingen in der Landesliga: Kloos trifft doppelt, Torwart hält Elfmeter – direkte Abstiegsgefahr ist gebannt

TV Oeffingen in der Landesliga Kloos trifft doppelt, Torwart hält Elfmeter – direkte Abstiegsgefahr ist gebannt

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen besiegen am Sonntag das Schlusslicht SGM Krumme Ebene am Neckar mit 4:0 (1:0) und machen einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib.
Von Eva Herschmann
HC Schmiden/Oeffingen: Erster Erfolg in der Aufstiegsrunde: „Dieses gute Gefühl müssen wir mitnehmen“

HC Schmiden/Oeffingen Erster Erfolg in der Aufstiegsrunde: „Dieses gute Gefühl müssen wir mitnehmen“

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen ihr erstes Spiel in der Aufstiegsrunde – 39:31 beim TSV Ebersberg Forst United.
Von Susanne Degel
TV Oeffingen schafft Aufstieg: Mit „roter Wand“, viel Herzblut und Gänsehautmomenten zurück in die Oberliga

TV Oeffingen schafft Aufstieg Mit „roter Wand“, viel Herzblut und Gänsehautmomenten zurück in die Oberliga

Die Handballer des TVOeffingen spielen in der kommenden Saison wieder in der Oberliga. Das Team um den Coach Tobias Unfried löste im Aufstiegsturnier in Laupheim das umjubelte Ticket.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 
 