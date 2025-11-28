Fußball-Verbandsliga: 18.Spieltag Calcio gegen den „schlafenden Riesen“ und Weilimdorf unter Zugzwang
Zum vorgezogenen Rückrundenauftakt stehen für die Teams schwere Auswärtsaufgaben in Oberensingen und in Fellbach an.
Zum vorgezogenen Rückrundenauftakt stehen für die Teams schwere Auswärtsaufgaben in Oberensingen und in Fellbach an.
Die bereits abgeschlossene Hinrunde der Fußball-Verbandsliga endete für Calcio Leinfelden-Echterdingen und den TSV Weilimdorf jeweils mit einer Niederlage. Bevor es in die Winterpause geht, gilt es noch einmal Kräfte für den Auftakt zur zweiten Saisonhälfte zu mobilisieren.