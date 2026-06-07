Fußball-Verbandsliga 3:4-Niederlage des FC Esslingen – ein Spiegelbild der Saison
Absteiger FC Esslingen verliert zum Saisonabschluss der Fußball-Verbandsliga in Schwäbisch Hall.
Absteiger FC Esslingen verliert zum Saisonabschluss der Fußball-Verbandsliga in Schwäbisch Hall.
Die Fußballer des FC Esslingen haben sich mit einer 4:5 (0:1)-Niederlage bei den Spfr. Schwäbisch Hall aus der Verbandsliga verabschiedet. Sie schlossen die Saison auf dem 14. und damit viertletzten Platz ab. Die Partie passte zum Saisonverlauf, vor allem auch die hohe Zahl der Tore. Nur fünf Mannschaften in der Liga haben mehr Treffer erzielt als die 63 des FCE – die am Ende insgesamt 85 Gegentore sind der schlechteste Wert.