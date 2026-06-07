Fußball-Verbandsliga: 4:5-Niederlage des FC Esslingen – ein Spiegelbild der Abstiegssaison

Die Fußballer des FC Esslingen haben sich mit einer 4:5 (0:1)-Niederlage bei den Spfr. Schwäbisch Hall aus der Verbandsliga verabschiedet. Sie schlossen die Saison auf dem 14. und damit viertletzten Platz ab. Die Partie passte zum Saisonverlauf, vor allem auch die hohe Zahl der Tore. Nur fünf Mannschaften in der Liga haben mehr Treffer erzielt als die 63 des FCE – die am Ende insgesamt 85 Gegentore sind der schlechteste Wert.

„Ja, es war ein Spiegelbild der Saison“, bestätigte Trainer Dominik Eitel, „hinten waren es haarsträubende individuelle Fehler und vorne richtig tolle Aktionen.“

Bei den Esslingern wird es vor dem Start in die Landesliga – Trainingsauftakt ist am 1. Juli – einen Umbruch geben. Eitel aber bleibt als Trainer. In Schwäbisch Hall standen einige Spieler auf dem Platz, die in der kommenden Runde nicht mehr da sein werden – so verabschiedete sich Stürmer Dorde Smiljic mit zwei Toren. Er wechselt zum Oberligisten 1. CfR Pforzheim. Vor allem auf die Defensive konzentrierte sich der Verein bei der Kaderplanung und da soll laut Eitel auch in der Vorbereitung auf dem Platz der Fokus liegen. „Ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison“, sagte der Coach – gibt den bleibenden Spielern und sich nun aber erst einmal frei.

Günter Schmidt brache Schwäbisch Hall in der 11. Minute in Führung, das war auch der Pausenstand. Nach dem Wechsel wurde es torreicher: 2:0 durch Lorenz Minder (48.), 1:2 durch Marcel Sichwardt (60.), 3:1 durch Joshua Leon Voigt (63), 4:1 durch Azad Toptik (75.), dann eben zwei Mal Smiljic (77./84.), 5:3 durch Toptik (90.+1) und zum Abschluss noch mal der Esslinger Louis Majhen.

FC Esslingen: Philip Fischer; Kerber, Mojasevic, Pereira Almeida (65. Lauth), Nikl, Sichwardt, Majhen, Düdder, Fuhl, Smiljic (86. Jannik Fischer), Micko.