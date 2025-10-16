 
Fußball-Verbandsliga Absteiger-Duell mit brisanter Vorgeschichte

1
Aktuell das wichtigste Duo im Spiel der Echterdinger: Dan Constantinescu (links) und Pero Mamic. Foto: Günter Bergmann

Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt am Freitagabend den SV Fellbach. In Abwesenheit des Kapitäns steht beim Filderclub einmal mehr die zweiköpfige Erfolgsachse im Fokus.

Sport: Dominik Grill (grd)

„Freitagabend, Quasi-Derby, Flutlicht“, fasst Josip Pranjic, der sportliche Leiter des Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen, seine Vorfreude in Worte – Fußballherz, was willst du mehr? Wenn die Seinen am Freitagabend (19.30 Uhr) den SV Fellbach empfangen, scheint alles angerichtet für einen heißen Tanz der punktgleichen Oberliga-Absteiger. Aus jener vergangenen Saison sorgt eine Geschichte, die die beiden verbindet, für zusätzliche Brisanz. Es war der 32. Spieltag, Calcio stand zu diesem Zeitpunkt nach einer desaströsen Rückrunde bereits als direkter Wiederabsteiger fest, als die Fellbacher – in deutlich besserer Position, aber eben auch unterm Strich – zum Kellerduell einluden. Am Ende die Überraschung: Mit dem Mute einer Mannschaft, die nichts zu verlieren hat, fuhren die Echterdinger den ersten und einzigen Sieg nach der Winterpause ein (2:0) und machten die letzten Fellbacher Hoffnungen auf den Doch-Noch-Klassenverbleib zunichte. Ob die besondere Historie heuer eine Rolle spielt? „Schnee von gestern“, sagt Pranjic. „Und außerdem hat Fellbach mittlerweile eine komplett neue Mannschaft.“

 

Damals bereits im Kader der Fellbacher und heute deren Kapitän: Abwehrchef Leon Bauer. Auf dem Platz wird er sich für die Pleite nicht revanchieren können, er fehlt gesperrt, nachdem er gegen den FSV Waiblingen am vergangenen Wochenende die Ampelkarte gesehen hatte. Der Frust darüber ist ihm anzumerken: „Spiele gegen Calcio sind immer besondere Spiele, da will man dabei sein“, sagt der 23-Jährige, der den Filder-Kickern aber eine ordentliche Portion Respekt zollt: „Calcio zählt mit Sicherheit zu den Top Fünf Teams der Liga.“

Während auf der anderen Seite Pranjic ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, spricht die jüngste Formkurve deutlich für die Italo-Schwaben. Warten die Fellbacher seit nunmehr fünf Spielen auf einen Dreier, reihte Calcio zuletzt deren drei aneinander. „Wir spielen gegen Fellbach auf Sieg und wollen die Serie ausbauen“, kündigt Pranjic an. Die bewährte Herangehensweise der vergangenen Partien werde auch gegen Fellbach zum Tragen kommen. „Wir werden im Mittelfeld pressen, den Gegner auch ein bisschen spielen lassen und dann schauen, was er so macht“, führt Pranjic aus. Die Erfolgsachse lautet aktuell Pero Mamic-Dan Constantinescu – vorne der Zwei-Meter-Mann Mamic, der „die Bälle festmacht und verteilt“, hinten sein kongenialer Partner, „der vor der Abwehr alles abräumt.“ „Die beiden sind 50 Prozent unserer Mannschaft, ohne sie wären wir deutlich schlechter, so hart das klingt“, sagt der Calcio-Verantwortliche.

Wie schon beim jüngsten 2:0-Sieg gegen den TSV Weilimdorf wird besagter Constantinescu erneut die Kapitänsbinde des verletzten Jovan Djermanovic (Muskelfaserriss) tragen. Einziger weiterer Ausfall: Sangar Aziz, der an einer Innenbandzerrung im Knie laboriert.

