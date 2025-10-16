Fußball-Verbandsliga Absteiger-Duell mit brisanter Vorgeschichte
Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt am Freitagabend den SV Fellbach. In Abwesenheit des Kapitäns steht beim Filderclub einmal mehr die zweiköpfige Erfolgsachse im Fokus.
Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt am Freitagabend den SV Fellbach. In Abwesenheit des Kapitäns steht beim Filderclub einmal mehr die zweiköpfige Erfolgsachse im Fokus.
„Freitagabend, Quasi-Derby, Flutlicht“, fasst Josip Pranjic, der sportliche Leiter des Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen, seine Vorfreude in Worte – Fußballherz, was willst du mehr? Wenn die Seinen am Freitagabend (19.30 Uhr) den SV Fellbach empfangen, scheint alles angerichtet für einen heißen Tanz der punktgleichen Oberliga-Absteiger. Aus jener vergangenen Saison sorgt eine Geschichte, die die beiden verbindet, für zusätzliche Brisanz. Es war der 32. Spieltag, Calcio stand zu diesem Zeitpunkt nach einer desaströsen Rückrunde bereits als direkter Wiederabsteiger fest, als die Fellbacher – in deutlich besserer Position, aber eben auch unterm Strich – zum Kellerduell einluden. Am Ende die Überraschung: Mit dem Mute einer Mannschaft, die nichts zu verlieren hat, fuhren die Echterdinger den ersten und einzigen Sieg nach der Winterpause ein (2:0) und machten die letzten Fellbacher Hoffnungen auf den Doch-Noch-Klassenverbleib zunichte. Ob die besondere Historie heuer eine Rolle spielt? „Schnee von gestern“, sagt Pranjic. „Und außerdem hat Fellbach mittlerweile eine komplett neue Mannschaft.“