Der Fußball-Verbandsligist hat auf die Ergebniskrise reagiert und stellt vor dem Kellerduell beim TV Echterdingen Spielertrainer Pascal Dos Santos Coelho frei. Der Neue ist ein alter Bekannter.

Jürgen Kemmner und Henning Maak 07.11.2024 - 11:26 Uhr

Es ist das Gesetz der Branche Fußball – von der Bundesliga bis hinunter in die Niederungen der Kreisligen: Hat ein Trainer keinen Erfolg, befindet sich eine Mannschaft in einer Ergebniskrise, wackelt sein Stuhl, bis womöglich mindestens ein Stuhlbein bricht. In dieser Woche so geschehen beim TSV Heimerdingen.