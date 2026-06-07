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  6. Aus am Liveticker: Nur ein Tor fehlt dem TSV Weilimdorf zum benötigten Wunder

Fußball-Verbandsliga Aus am Liveticker: Nur ein Tor fehlt dem TSV Weilimdorf zum benötigten Wunder

Fußball-Verbandsliga: Aus am Liveticker: Nur ein Tor fehlt dem TSV Weilimdorf zum benötigten Wunder
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Nun endgültig raus. Den Fußballern des TSV Weilimdorf fehlt in der Endabrechnung nur eine Winzigkeit. Foto: Günter Bergmann

Die am letzten Spieltag spielfreien Nord-Stuttgarter müssen endgültig absteigen. Voraus geht ein an Dramatik kaum zu überbietendes Saisonfinale der Konkurrenz.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Nein, mit dem benötigten Wunder hatte an der Giebelstraße keiner mehr ernsthaft gerechnet. Nun, da klar ist, wie hauchdünn die Fußballer des TSV Weilimdorf jenes tatsächlich nur verpasst haben, schwappt die Enttäuschung aber erst noch einmal richtig hoch. Ein einziges Tor! Die Winzigkeit eines einzigen Tors fehlt in der Endabrechnung für die gewahrte Chance auf den Klassenverbleib. Gerade mal ein Treffer zu wenig während der gesamten Saison, um auf dem elften Abschlussplatz zu stehen, der noch zur Teilnahme an der Abstiegsrelegation reichen kann. Als stattdessen Zwölfter sind die Nord-Stuttgarter seit Samstag endgültig abgestiegen.

 

Während sie selbst am letzten Spieltag frei hatten, fiel die Entscheidung in einem an Dramatik kaum zu überbietenden Duell der direkten Konkurrenz. Einen Ehinger Sieg mit exakt vier Toren Unterschied gegen den FC Rottenburg hätten die Weilimdorfer benötigt, um in der Tabelle ohne eigenes weiteres Zutun noch auf den besagten elften Rang zu springen. Und wie stand es bis zur 95. Spielminute? 4:0. Dann aber trafen die Rottenburger Gäste noch. Weilimdorf-Last-Minute-Aus am Liveticker. „Sehr schade. In den vergangenen Jahren hatten wir oft Glück, diesmal nicht“, sagt der sportliche Leiter Michael Bachmann.

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Zur Erläuterung: Eine Etage tiefer, in der Landesliga, war den Seinen zweimal nur dank des Corona-Saisonabbruchs der Klassenverbleib gelungen. Beim letztjährigen Verbandsliga-Aufstieg wiederum hatten sie davon profitiert, dass der Halbzeitmeister JC Donzdorf seine Mannschaft vom Spielbetrieb abmeldete.

Was aktuell nun noch zu tun bleibt, ist die Kaderplanung für die nächste Saison. Im Torhüter Joel Heske (zu Calcio Leinfelden-Echterdingen) steht ein weiterer Abgang fest. Für die erwähnten Rottenburger Kollegen gilt es derweil Daumen zu drücken für den VfR Mannheim. Steigen die Badener am Mittwoch in die Regionalliga auf, bedeutet dies, dass aus der Verbandsliga der Elfte in der Relegation antreten darf. Andernfalls war das ganze Drama umsonst: Dann wäre als siebter Direktabsteiger auch Rottenburg raus.

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