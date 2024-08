Zum Saisonstart kommt an diesem Sonntag (15 Uhr) die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zum Aufsteiger aus Heimsheim an die Weissacher Straße. Die Stimmung beim TSV ist bestens.

Jürgen Kemmner 15.08.2024 - 10:26 Uhr

Klappe, die zweite. An diesem Sonntag beginnt für den TSV Heimerdingen das Unternehmen Verbandsliga 2.0 – zu Gast auf dem Sportplatz an der Weissacher Straße ist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. „Wir freuen uns darauf, dass die Saison endlich beginnt“, sagt Spielertrainer Pascal dos Santos Coelho, „auf diesen Tag haben wir in der Vorbereitung hingearbeitet.“