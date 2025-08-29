Fußball-Verbandsliga Calcio-Angriffsnot und ein Schießbuden-Duell
Am vierten Spieltag stehen die Echterdinger und der TSV Weilimdorf vor Auswärtsaufgaben. Beide haben ein Problem, das es in den Griff zu bekommen gilt.
Am vierten Spieltag stehen die Echterdinger und der TSV Weilimdorf vor Auswärtsaufgaben. Beide haben ein Problem, das es in den Griff zu bekommen gilt.
Zwei Fußball-Verbandsligisten, zwei gegensätzliche Probleme: Während sich beim Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen vor dem aktuellen vierten Spieltag die Angriffssorgen verstärken, müht sich der Aufsteiger TSV Weilimdorf, sein bisheriges Abwehrproblem in den Griff zu bekommen. Beide sind an diesem Wochenende in Auswärtsspielen gefordert.