Fußball-Verbandsliga Calcio-Ausrufezeichen gegen den Tabellenführer
Den mutigen Ankündigungen folgen Taten: Die kriselnden Echterdinger siegen gegen die bislang ungeschlagenen Young Boys Reutlingen mit 2:1. Vor allem ein Spieler glänzt.
Den mutigen Ankündigungen folgen Taten: Die kriselnden Echterdinger siegen gegen die bislang ungeschlagenen Young Boys Reutlingen mit 2:1. Vor allem ein Spieler glänzt.
So verrückt kann wohl nur der Fußball sein. Der Tabellenletzte gegen den Tabellenersten. Auf der einen Seite eine Mannschaft, die seit zehn Monaten in keinem Heimspiel mehr gepunktet hat, auf der anderen der Seriensieger der vergangenen Monate. Und wie endet die Begegnung? 2:1! Ja, die in dieser Saison bisher kriselnden Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen haben die mutigen Ankündigungen ihres Trainers tatsächlich wahr gemacht und den Spitzenreiter zu Fall gebracht. „Ein Ausrufezeichen von uns. Wir haben gezeigt, dass man uns nicht abschreiben sollte“, sagt besagter Francesco Di Frisco nach der Überraschung an diesem Sonntag gegen die Young Boys Reutlingen, für die vor allem ein Spieler verantwortlich zeichnete.