Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen bangt um den Einsatz von Gustavo Vieira. Der Oberliga-Absteiger will sich an den Sportfreunden Schwäbisch Hall revanchieren.

Sieben Punkte trennen Calcio Leinfelden-Echterdingen und den kommenden Gegner Sportfreunde Schwäbisch Hall. Der elfte Platz, den die Italo-Schwaben aktuell belegen, wäre Stand jetzt der Relegations- oder sogar der erste Abstiegsrang der Fußball-Verbandsliga. Das rettende Ufer ist eben jene sieben Punkte entfernt. Zwar wäre eine Heimniederlage am Sonntag (15 Uhr) keine Vorentscheidung, doch ohne Punkte in dieser Partie rückt der direkte Absturz der Echterdinger von der Oberliga bis in die Landesliga bedrohlich nahe. „Wir sind uns bewusst, in welcher Situation wir stecken“, sagt der sportliche Leiter Josip Pranjic. „Wir stecken mitten im Abstiegskampf und brauchen jetzt jeden Punkt“, fügt er an.

Das offensichtlichste Problem: Die Calcio-Kicker schießen keine Tore. In allen drei Spielen in diesem Kalenderjahr stand vorne die Null. Drei Angreifer hat der finanziell angeschlagene Ex-Oberligist zur Rückrunde abgegeben. Sangar Aziz hat sich dem Hallenformat Kings League angeschlossen, Pero Mamic ist nach Kroatien zurückgekehrt und der bisherige Kapitän Jovan Djermanovic ist zum Ligakonkurrenten FC Holzhausen abgewandert. Beim Wiedersehen am vergangenen Wochenende war der 25-Jährige prompt erfolgreich. Der als Hoffnungsträger verpflichtete Gustavo Borges Da Silva wartet dagegen weiter auf seinen Premierentreffer im Calcio-Trikot. „Uns fehlt aktuell die Erfahrung vorne drin“, weiß Pranjic. Das Team benötigt zu viele Chancen, um zu treffen. Alarmierend: „Das Problem ist, dass wir uns sehr schwer tun Chancen überhaupt herauszuspielen“, weiß Pranjic.

Gegen Schwäbisch Hall haben die Echterdinger noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel führten sie nach zehn Minuten mit 2:0, verloren jedoch schließlich mit 2:4. „Wir wollen uns dafür revanchieren und zu Hause endlich die drei Punkte holen“, kündigt Pranjic an.

Sorge bereitet ihm der drohende Ausfall von Linksverteidiger Gustavo Vieira. Der Brasilianer war in der Vorbereitung im Testspiel gegen den TSV Bernhausen umgeknickt und hatte sich am Knöchel verletzt. Gegen Holzhausen feierte er sein Comeback, musste jedoch nach 54 Minuten ausgewechselt werden. „Der Haarriss am Fuß macht ihm immer noch Probleme, er läuft immer noch nicht rund“, berichtet Pranjic. Ein Ausfall wäre aus seiner Sicht fatal, da der 23-Jährige zu den besten Spielern der Liga gehöre. Ansonsten kann Trainer Francesco Di Frisco auf den gesamten Kader zurückgreifen.